Skagen'in Yeni Akıllı Saati Falster 2, Bugün Satışa Çıkıyor

IFA 2018'de beklenmedik bir gelişme oldu ve Google Wear OS'i yeniledi. Bununla beraber de farklı şirketler yeni donanımlar ortaya çıkardı. Bunlardan biri olan Skagen Falster 2, bugün satışa çıkıyor.

Eğer daha önceden haberiniz yoksa, ya da unuttuysanız ufak bir hatırlatma yapalım: Skagen Falster 2, geçtiğimiz haftalarda IFA 2018'de tanıtılmış ve orijinal Falster'ın halefi olmuştu. Falster 2, geçen seneki tasarımı çok fazla değiştirmiyor ancak içindeki bileşenler oldukça farklı. Saat artık 3 ATM'ye kadar dayanıklı su geçirmez bir kılıfla gelirken, Google Pay için bir NFC'si ve kalp ritim sensörü var.

Wear OS işletim sistemini kullanan cihaz, birçok yeni saat yüzüne sahip. Google Asistan ve diğer birçok uygulama da yeniden tasarlanmış. Teknik özelliklere gelecek olursak, Snapdragon'un yeni Wear 3100 işlemcisini maalesef göremiyoruz. Cihazda geçen senenin Wear 2100 işlemcisi bulunuyor. Bataryasının ise yaklaşık bir gün dayanacağı söyleniyor.

Saatin siyah silikon veya deri kordonlu versiyonları 275 dolardan satışa sunulacakken, metal kordonlu versiyonları 295 dolardan satılacak. Geçen seneki Falster'ı ise 199 dolara bulabileceksiniz. Saatin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise belirsiz.