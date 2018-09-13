Skandallarla Boğuşan Facebook, Yalan Haberlere Savaş Açıyor

Facebook, doğru olmayan paylaşımları durdurmak için yeni bir çaba içinde.

2016 ABD başkan seçimlerinden sonra büyük bir yol almış olsalar da Facebook’un, yalan haberlerin yayılmasını engellemekte zorlanması bir sır değil. Yakın zamanda Facebook, yanlış haberleri engelleme konusundaki çabalarının bir parçası olarak, doğruluk kontrolü yapması için tüm dünyadan 27 partner edindiğini ve bu partnerlerin fotoğraf ve videoları inceleyebilecek yeni bir araca erişim izninin olacağını açıkladı. Facebook’un dediğine göre bu yeni özellik, makinelerin öğrenebilmesinden yararlanacak ve yalan içerikler konusunda partnerlerin daha hızlı hareket etmelerine yardımcı olacak.



Facebook bu teknolojinin, medya içeren paylaşımları birçok farklı metodun kombinasyonunu kullanarak inceleyeceğini açıkladı. Sistem müdahale edilmiş bir resim veya video bulduğu zaman, üçüncü bir kontrolcü ekip içeriğin gerçek olup olmadığını tespit edecek. Örneğin, Meksika’da 2018 başkanlık seçimleri esnasında başkan adayı Ricard Amaya’nın yeşil kart sahibi olduğuna dair Photoshop'lu bir fotoğraf yayılmıştı. Facebook’un dediğine göre bu yeni araç bu tür içeriklere müdahale edebilecek.

“Biliyoruz ki yalan haberlerle mücadele etmek kolay değil” sözlerini sarf eden Facebook'un Ürün Müdürü Antonia Woodford, şunları ekledi: “Çünkü bunları yapan insanların taktikleri sürekli değişiyor.”

Facebook’un eskisine nazaran daha fazla gönderiye müdahale edeceğini ve kullanıcıların devamlı olarak yanlış haberlere maruz kalmasını engelleyecek yeni araçların ortaya çıkartılması için çalışıldığını da ekledi. Tabii ki zor olacak fakat en azından şirket doğru yönde adımlar atmaya başladı.