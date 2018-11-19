Yeni Skoda Fabia yenilenen tasarımı, iyileştirilen teknolojileri ve geniş iç hacmi ile Türkiye'de satışa sunuldu. Aracın özellikleri iyi olsa da fiyatı bir miktar tartışma yaratabilir.

Dünyanın en köklü otomobil üreticilerinden biri olan Skoda’nın B segmentindeki temsilcisi Fabia, güncellenen tasarımı ve artırılan teknolojik özellikleriyle Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu. Çek otomobil üreticisi, Fabia’yı Türkiye’de iki ayrı motor ve donanım paketi seçeneği ile piyasaya sunuyor.

Yeni Skoda Fabia, tasarım anlamında devrimsel bir yenilik sunmuyor. Ancak şirket, aracın daha dinamik ve spor bir görünüm kazanması için bazı güncellemeler gerçekleştirmiş durumda. Şirket, dinamik tasarım değişikliğini ön plana çıkarmak için farlar, stoplar ve tamponlar üzerinde yoğunlaştırmış.

Aracın 1.0 motor seçeneği, 75 beygir güç üretirken, 1.0 TSI motor seçeneği 110 beygir güç üretebiliyor. Üç silindirli 1.0 TSI motor seçeneği, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla birlikte geliyor. B segmentindeki araç yoğunluğunu düşünürsek yeni Fabia’nın nasıl bir satış performansı göstereceği gerçek bir merak konusu.

Ambition ve Style donanım paketi seçenekleri ile satışa sunulan Skoda Fabia, farklı renk seçenekleri, yeniden tasarlanan gösterge paneli ve diğer kişiselleştirme seçenekleri ile sahibine özel bir araç hissiyatı oluşturuyor. Aracın Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 88.400 TL olarak açıklandı.

Aracın Türkiye’de satışa sunulması ile ilgili açıklamalarda bulunan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, ‘’Yenilenen Fabia, markanın satış adetleri ve pazar payını artırma hedeflerinde büyük rol oynuyor. Skoda markasının toplam satışları içinde Fabia %12 paya sahip. ÖTV indiriminin uygulandığı bu dönemde, mevcut Fabia modelimizin stoklarını bitirdik. Yenilenen Fabia da avantajlı fiyatlarla birlikte kısa zamanda müşterilerimizin beğenisini kazanacaktır. Önümüzdeki yıl ise, tam bir takvim yılı satılacak olmasıyla Skoda markasına daha önemli katkılar yapacaktır.'' şeklinde konuştu.