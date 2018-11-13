12 beygirlik motoru ile Skoda'nın ilk spor otomobili olan BSC, iki yıl süren titiz restorasyon çalışmasının ardından 110 yıl sonra yeniden asfalta indi. Araç, müzede sergilenecek.

Eski bir otomobili hayata döndürmek oldukça fazla emek ve fazlasıyla maddi destek ister. Üstelik o otomobil sadece 12 adet üretilen 110 yaşındaki bir klasik ise, harcanması gereken emek, tahmin edilenden çok daha fazla olabilir.

Neyse ki Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, klasikleşmiş otomobillerini restore etmek ve Mladá Boleslav’daki müzesinde sergilemek için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Böylece Laurin&Klement özel seri Skoda BSC, yeniden hayata dönebildi.

Skoda, henüz şirketin ‘babaları’ olan Václav Laurin ve Václav Klement’in iş başında olduğu yıllarda 10 beygirlik bir motora sahip olan BS modeli ile dikkat çekiyordu. Laurin&Klement özel seri Skoda BSC ise 12 beygirlik motoru ile çok daha özel bir araçtı ve bu nedenle yalnızca 12 adet üretildi.

Laurin&Klement özel seri Skoda BSC, ilk fabrika çıkışını 1908 yılında gerçekleştirdi. 110 yıl aranın ardından yürür halde olan son Skoda BSC, 2 yıllık titiz bir restorasyonun ardından son görünümüne kavuştu ve Skoda müzesindeki yerini aldı.

Skoda, son Laurin&Klement özel seri Skoda BSC’nin müzedeki en değerli otomobillerden biri olduğunu dile getirdi. Müzedeki bir diğer yaşayan tarihi klasik ise yukarıda fotoğrafını görmüş olduğunuz Skoda 996 Supersport.