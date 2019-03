Yakın gelecekte petrol temelli yakıtlarla çalışan otomobillerin yerini alacak elektrikli araçlara dair tasarımlar ve konseptler geliştirilmeye devam ediyor. Elektrikli araç üretim trendine uyan otomobil üreticilerinden bir tanesi de Skoda oldu.

Skoda, bugün düzenlenen lansmanla Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni Vision IV konseptini tanıttı. Düzenlenen lansman, markanın Volkswagen Group’un yeni MEB elektrikli araba platformunu nasıl kullandığına da göz atma fırsatı sundu. Skoda'nın yeni aracı, tasarımıyla diğer konsept araçların gerisinde kalsa da gelecekteki elektrikli arabaların özelliklerine dair ilginç fikirler ortaya koydu.

Skoda, Vision IV’de yan aynaları kullanmak yerine kamera yerleştirmeyi tercih etti. Ayrıca kapı kollarının yerini de temasla açılan kapılar alıyor. Yeni otomobili tasarım anlamında detaylı incelersek, arka pencerelerin görüş açısının Mercedes GLC-Class Coupe ve BMW X4’ü hatırlattığını söyleyebiliriz.

Aracın içine bakıldığındaysa, şirketin oldukça minimalist bir tasarımı benimsediği göze çarpıyor. Direksiyonun hemen önünde dijital bir gösterge yer alıyor. Ayrıca aracın kontrol panelinde tablet benzeri bir ekran dikkat çekiyor. Minimalist tasarımını çevreci bir anlayışla birleştiren Skoda, aracın iç dizaynında yer alan neredeyse bütün parçaları geri dönüştürülebilir materyallerden üretmiş.

Aracın mekanik gücü, 306 beygirlik iki adet elektrikli motordan sağlanıyor. Vision IV, saatte 100 km hıza 5,9 saniye gibi bir sürede çıkabiliyor. Araç, hızlı şarj özelliği bulunan ve yüzde 80 dolum kapasitesine yarım saatte ulaşabilen 83 kw/sa’lik bataryasıyla yaklaşık 500 km yol alabiliyor.

Arabaya yapılan bir diğer modern dokunuş ise akıllı telefonların araba anahtarı olarak kullanılabilmesi. Ayrıca arabada bulunan merkez konsol, telefonları otomatik olarak kablosuz şarj edebilme ve 2 akıllı telefonu kablosuz olarak senkronize edebilme özelliğine sahip. Skoda’nın söylediğine göre araç, üçüncü seviye otonom sürüş desteği de sunuyor; yani otoyollarda araç, sürücü müdahalesi olmadan ilerleyebiliyor. Ancak şirket, sürücünün her ihtimale karşı her an tetikte olması gerektiğini de ekliyor. Arabanın içinde bulunan monitörler, sürücünün göz hareketlerini ve nabzını ölçerek sürücüyü dikkat dağınıklığı gibi konularda uyarıyor.

Bu araç şu an için sadece bir konsept durumunda ve MEB platformunda tasarlandı. Yani bu tarz özellikleri bulunan elektrikli araçların gerçeğe dönüşmesi için biraz daha beklemek gerekecek.