Skydio firması bugün, R1 model drone'lar için Apple Watch desteğinin geldiğini duyurdu.

Kolunuzda takılı olan bir saat ile bir drone'u kontrol edebileceğinizi düşünün. Ne kadar havalı değil mi? Merkezi Kaliforniya'da olan Skydio firması, kendi kendine uçabilen Skydio R1 modeline bu özelliğin geldiğini duyurdu.

Skydio R1 modelinden bahsedecek olursak oldukça etkileyici bir makina. Sahip olduğu yapay zeka sayesinde uçuşunu kendi kontrol ediyor. Bu model uçan bir drone değil, kendi kendine uçan bir kamera olarak pazarlanıyor. Uçarken karşısına çıkan objeleri fark ederek onların etrafında rahatça dolaşabilen bu drone, aynı zamanda bir nesneye odaklanarak yüksek çözünürlükte videolar da kaydediyor.

Artık Apple Watch desteği ile Skydio R1'i bileğinizden rahatlıkla kontrol edebileceğiniz gibi bir çok ayarı da yine saatinizden yapabilirsiniz. Ancak bu drone'un en etkileyici özelliği, Apple Watch ile bütünleşen ''Kişiyi takip etme'' yeteneğidir. Uçarken algıladığı bütün insan yüzlerinin fotoğrafını çekerek saatinize gönderen bu akıllı drone, istediğiniz kişiye odaklanıp onu takip edebiliyor.

Ayrıca Skydio firması R1 modelinin bugünden itibaren Apple Store'larda satışa sunulacağını duyurdu.