Skype'a Bilgisayardan SMS Gönderme Özelliği Geliyor

Skype’ın SMS Connect isimli yeni özelliği ile artık Skype kullanıcıları bilgisayarlarından SMS gönderebilecekler.

Skype'ın yeni çıkardığı "SMS Connect" adlı özellik sayesinde bilgisayardan SMS gönderme desteği gelmiş oldu. Hem Android hem de iOS cihazlarda yakın zamanda kullanılabilecek olan bu uygulama, şu anda “Insiders” olarak adlandırılan geliştiriciler için kullanma açıldı.

SMS Connect özelliği şimdilik sadece Windows 10 cihazlarda kullanılabilir durumda. Özellik Android uygulamasının önizleme ayarlarında mevcut olup kullanıma şu an için açılmazken, iOS cihazlara ne zaman geleceği bilinmiyor. Windows sürümünde, şimdilik pek çok hata bulunduğunu kullanıcı geri bildirimleri ile öğrenmiş olduk. Ancak beta sürümünde olan uygulamada hataların olması normal karşılanabilir bir problem.

Windows'un daha önce de piyasaya çıkardığı “Your Phone” adlı uygulama; telefonunuzun fotoğraflarına, metin mesajlarına ve diğer içeriklerine masaüstünden erişim sağlamak için kullanılıyordu. Fakat Skype’ın SMS Connect özelliği sayesinde telefonunuz yanınızda olmasa bile Skype üzerinden dilediğiniz kişiye SMS gönderebileceksiniz.

Bu durum Skype’ın hali hazırda olan SMS özelliğinden farklı olarak herhangi bir ücrete tabi olmayacak. Yani Skype kontörü almanıza gerek olmadan, hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda yüklü olan Skype hesabı sayesinde, SMS gönderimi sağlayabileceksiniz. Fakat artık SMS'leri geride bıraktığımızı ve hali hazırda WhatsApp’ı kullandığımızı dikkate alırsak, bu özellik için biraz geç kaldığını söyleyebiliriz.