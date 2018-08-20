Geçtiğimiz günlerde SMS özelliğinin de gelmesi ile birlikte kendini her anlamda geliştirmeye devam eden Skype, şimdi konuşmaları uçtan uca şifreleme yöntemiyle koruma altına alacağını belirtti.

Kendini her anlamda geliştirme yoluna giden ve son zamanlarda kazandığı özelliklerle gündem konusu olan Skype, son zamanların en çok önem verilen özelliğini bünyesine kazandırıyor. Uçtan uca şifreleme olarak bilinen ve güvenlik açığının bulunmadığı düşünülen özellik, Skpye konuşmalarında etkin rol oynayacak.

İlk olarak Ocak ayında Open Whisper System tarafından Sinyal Protokolü kullanılarak güvenli hale getirilen ve test edilen şifreleme yöntemi, şimdi; iOS, Android, Linux, Mac ve Windows Masaüstü üzerindeki tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak.

Seçeceğiniz kişi ile ‘Yeni Özel Konuşma’ başlatabileceğiniz yöntem sonrası, karşınızdaki kişiye davet gönderilecek. Bu noktada karşınızdaki kişinin de davetiyenizi kabul etmesiyle, arada geçen tüm konuşmalar ve çağrılar uçtan uca şifrelenecek. Bununla birlikte kullanıcılar, her seferinde cihaz başına yalnızca bir özel görüşmeye katılabilirler. Tüm sosyal platformların yavaş yavaş geçiş yaptığı güvenlik yöntemi, diğer sohbet platformlarında hızla yayılıyor.