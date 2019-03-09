Microsoft, bu hafta başında Skype Web’in yeni bir sürümünü yayınlamıştı. Ayrıca Skype Web'in artık Safari'de desteklenmediğini de onayladı.

Microsoft yaptığı açıklamada, Skype Web’in çeşitli tarayıcılarda farklı şekilde çalışan bir 'arama ve gerçek zamanlı medya' teknolojisi kullandığını açıkladı. Bu nedenle, Skype Web desteğine Microsoft Edge ve Google Chrome'da öncelik vermeye karar verdi.

Skype Web, kapsamlı beta testinden sonra 2016 yılının nisan ayında kullanıma açıldı. Geçtiğimiz ay Microsoft, Skype Web kullanıcıları için Safari, Firefox ve Opera desteğini yakında durduracağı konusunda uyarı yapmıştı. Ancak değişimin ne zaman yapılacağını bildirmemişti. Bu nedenle Microsft’un Safari desteğini bırakma hamlesi bizleri şaşırtmadı.

Skype Web’in son sürümü, yenilenen bildirimler, HD görüntülü arama ve dahili arama kaydı gibi bir çok yenilik içeriyor.

Skype Web’in son sürümünü buradan deneyebilirsiniz. Ancak deneyebilmek için Chrome, Edge veya Brave, Vivaldi gibi Chromium tabanlı tarayıcıların bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Safari desteğinin tekrar gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Ama açıkça Microsoft’un öncelik listesinde yer almıyor.