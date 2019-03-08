Skype Web Sürümüne İki Önemli Özellik Geldi

Microsoft, Chrome ve Edge'in yanı sıra Chromium tabanlı tarayıcılar için Skype web sürümünü güncelledi. Opera, Safari ve Firefox ise güncellemeden mahrum kaldı.

Microsoft’un çevrimiçi iletişim servisi olan Skype, Chrome ve Edge için web sürümünü güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, HD kalitede görüntülü görüşme gerçekleştirmek ya da yaptıkları görüşmeleri kaydetmek için masaüstü uygulamasını indirmeye ihtiyaç duymayacaklar.

Skype’ın web sürümünde yeni bir bildirim paneli bulunuyor. Bu panel sayesinde herhangi bir sohbette sizden bahsedenleri ya da mesajınızı alıntılayanları kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ayrıca herhangi bir sohbette paylaşılan bağlantı ve medya dosyalarını görüntüleyebileceğiniz bir medya galerisi de bulunuyor.

Skype web sürümü, Windows 10 veya MacOS 10.12 Sierra ve üzeri işletim sistemleri ile çalışan tüm cihazlar için kullanıma sunulmuş durumda. Brave ve Vivaldi gibi Chromium’un en güncel sürümüne dayanan tarayıcılar, yeni Skype web sürümünü destekliyor. Firefox, Safari veya Opera gibi popüler tarayıcılar ise şu an için destek sağlamıyor.