The Elder Scrolls V: Skyrim için geliştirilen ve oyundaki her bir işlevi kapatarak oyunu oynanmaz hale getiren NoSkyrim isimli bir mod, yayınlandığı Nexus isimli popüler mod sitesinden kaldırıldı. Geliştirici, bunun üzerine Change.org'da kampanya başlattı.

ThatLittleCommie isimli bağımsız bir geliştirici, dünyanın en popüler RPG oyunlarından bir tanesi olan The Elder Scrolls V: Skyrim için bir mod oluşturdu. "NoSkyrim" isimli bu mod, oyunda hiçbir şey yapmamanızı sağlıyor. Yani modu aktifleştirip oyuna girerseniz, karakterinizi hareket bile ettiremiyorsunuz. Oyun modları konusunda bilindik internet siteleri olan Nexus üzerinden servis edilen bu mod, oyun dünyasında büyük bir tartışmaya yol açtı.

NoSkyrim modunu listeleyen Nexus, birkaç saat içerisinde bu modun indirilmesini yasakladı. Sebep barizdi ancak ThatLittleCommie, Nexus'un aldığı bu karardan oldukça rahatsız oldu. İnternet ortamında kampanyalar başlatılmasını sağlayan Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatan geliştirici, bu modun Nexus'a tekrar yüklenmesi gerektiğini savunuyor. İşin ilginç tarafı, başlatılan bu kampanya kısa bir süre içerisinde hedefine ulaşacak gibi görünüyor.

ThatLittleCommie, yalnızca Change.org değil, Reddit gibi popüler internet sitelerinde de harekete geçti. Skyrim alışkanlığından kurtulmanın herkes için doğal bir hak olduğundan bahseden geliştirici, oyunun bağımlıları haline gelenlerden de destek bulmuş durumda. Ancak Nexus, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Nexus, NoSkyrim modunu yasaklamış olsa da bu mod hala pek çok internet sitesinde indirilebilir durumda. Aslında moda ulaşmak isteyen oyuncular için pek de bir şey değişmedi. Ancak Nexus, oyun modları konusunda en popüler internet sitesiydi ve NoSkyrim'in bu siteden kaldırılması, en azından belirli bir kesimi rahatsız etmiş gibi görünüyor...