Skyscanner’a Göre En İyi 10 Seyahat Filmi

Yeni koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığı bu dönemde, dünya çapında seyahat konusunda uzman platformlardan olan Skyscanner, evlerinizden çıkmadan seyahat ruhunu hissedebileceğiniz filmleri açıkladı.

COVID-19 salgını nedeniyle dünyanın pek çok noktasına yapılacak seyahatler kısıtlandı. Hal böyle olunca Skyscanner gibi seyahat üzerine hizmet veren platformlar da kaşif ruhlu insanlar için alternatifler bulmaya başladı. Skyscanner, evlerinizden çıkmadan da seyahat ruhunu hissedebileceğiniz 10 film listesini yayınladı.

Skyscanner, uygun fiyatlı bilet ve otel rezervasyonu gibi hizmetlerin yanı sıra başarılı seyahat yazılarıyla da tanınıyor. Elbette bu dönemde zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçındığımız için içimizdeki kaşifi bu konudaki seyahat filmleri sayesinde bir nebze olsun dindirebiliriz. Sizin için Skyscanner tarafından yayınlanan, seyahat ruhunu en iyi yansıtan 10 filmi listeledik.

Skyscanner’ın en iyi 10 seyahat filmi listesi:

Tracks

The Darjeeling Limited

Into the Wild

Midnight in Paris

Mamma Mia!

The Farewell

Crazy Rich Asians

Once Upon a Time… in Hollywood

The Motorcycle Diaries

The Secret Life of Walter Mitty

Tracks

Yapım yılı: 2013

Tür: Biyografi, Drama

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Mia Wasikowska, Adam Driver, Lily Pearl

Tracks, gerçek hayattan esinlenen başarılı bir drama. Robyn Davidson’un aynı isimli kitabından uyarlanan filmde, bir kadının yanında dört deve ve sadık dostu bir köpek ile Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuk konu ediliyor. Bin 700 mil süren bu yolculukta çölleri, bölgede yaşayan yerlileri ve kadının var olma mücadelesi yakından izleme şansı yakalıyoruz.

The Darjeeling Limited

Yapım yılı: 2007

Tür: Komedi, Macera, Drama

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %68

Oyuncular: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman

The Darjeeling Limited, araları pek de iyi olmayan üç erkek kardeşin trenle yaptıkları Hindistan yolculuğunu konu ediyor. Babalarının cenazesinden bir yıl sonra aralarındaki bağı eskisi gibi güçlendirmek isteyen kardeşler, Hindistan’da bir tren yolculuğu karar verirler. Bu yolculuk hem kardeşler hem de seyirci üzerinde ruhsal bir dinginlik yaratacaktır.

Into the Wild

Yapım yılı: 2007

Tür: Biyografi, Macera, Drama

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener

Christopher McCandless’ın hayatını anlatan aynı isimli kitaptan uyarlanan Into The Wild’ı izlerken Amerika’nın vahşi doğasında kaybolmaya hazır olun. Seyirciyi de içine çeken, bu sürükleyici hikayede, modern toplumun insanı yoran kurallarından sıkılan bir genç sahip olduğu her şeyden vazgeçerek doğanın gerçekliğiyle yüzleşiyor.

Midnight in Paris

Yapım yılı: 2011

Tür: Komedi, Fantastik, Romantik

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates

Dünyanın en romantik şehri olarak kabul edilen Paris’te, izleyiciyi hayallere sürükleyen bir Woody Allen hikayesi. Midnight in Paris’te, yaptığı işten ve nişanlısından sıkılan bir senaristin roman yazma macerası sırasında, Paris’te gece yarısı bindiği bir araba ile geçmişe gitmesi ve hayranı olduğu sanatçılarla tanışması anlatılıyor.

Mamma Mia!

Yapım yılı: 2008

Tür: Komedi, Müzikal, Romantik

IMDb: 6.4

Rotten Tomatoes: %54

Oyuncular: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried

Yunan adalarının sıcak atmosferinde geçen romantik bir hikayeye sahip Mamma Mia!. Müzikal sevmeyenlerin bile hayran kalacağı filmde kadın - erkek ilişkileri, gençlik zamanları ve dönemin ruhu muhteşem şarkılarla anlatılıyor. Film boyunca kaygılarınızdan uzaklaşacak ve keyifli vakit geçireceksiniz.

The Farewell

Yapım yılı: 2019

Tür: Komedi, Drama

IMDb: 7.6

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo

Çin asıllı Amerikalı bir aile, son kez büyük annelerini ziyaret etmek için Çin’e giderler. Bu ziyaret sırasında tüm aile ve akrabalar toplanacaktır. The Farewell’de Çin kültürünü yakından tanıma, kuşaklar arası çatışmalara şahit olma ve hem bu kültürün hem de farklı kuşakların toplum ve birey üzerindeki etkilerini yakından izleme şansını yakalayacaksınız.

Crazy Rich Asians

Yapım yılı: 2018

Tür: Komedi, Drama, Romantik

IMDb: 6.9

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh

Bildiğimiz fakir kız, zengin oğlan hikayesini bir de Singapur’da izleyin. Aynı isimli çok satan romandan uyarlanan filmde kendi halinde bir kız, zengin bir oğlanla tanışır ve aşık olurlar. Oğlanın ailesiyle tanışmak için Singapur’a giden kızla beraber seyirci de hem Singapur kültürünü yakından tanıma şansı elde eder hem de sosyal dinamiklerin nasıl işlediğine tekrar şahit olur.

Once Upon a Time… in Hollywood

Yapım yılı: 2019

Tür: Komedi, Drama

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde 1969 yılı Amerikasını ve Hollywood dünyasını usta yönetmen Quentin Tarantino’nun gözünden izliyoruz. Ünlü bir film yıldızı ve dublörü üzerinden anlatılan hikayenin bir noktasında korkunç Manson cinayetinin arka planını da görme şansı yakalıyor seyirci.

The Motorcycle Diaries

Yapım yılı: 2004

Tür: Macera, Biyografi, Drama

IMDb: 7.8

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Gael García Bernal, Rodrigo De la Serna, Mía Maestro

Ernesto Che Guevara’nın kaleme aldığı aynı isimli kitaptan uyarlanan filmde Güney Amerika’yı yakından tanıma şansınız olacak. Küba Devrimi’nin temellerinin atıldığı bu yolculukta Arjantin, Şili ve Peru gibi pek çok farklı Güney Amerika ülkesinin motosikletle gezen Che ile beraber seyirci de bu cazibe dolu dünyayı keşfediyor.

The Secret Life of Walter Mitty

Yapım yılı: 2013

Tür: Komedi, Drama, Fantastik

IMDb: 7.3

Rotten Tomatoes: %51

Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly

Komedi filmleriyle tanıdığımız Ben Stiller’ı, bu aksiyon dolu seyahat filminde hem yönetmen koltuğunda hem de başrolde görüyoruz. Monoton bir işte çalışıyor olan beyaz yakalı Walter, bir gün bu güvenli dünyasından vazgeçer ve bir helikoptere atlayarak Grönland’ın gizem dolu buzul dünyasına adım atar. Burada kahramanımız hayal bile edemeyeceği maceraların içinde bulur kendini.

Skyscanner tarafından yayınlanan en iyi 10 seyahat filmini sizin için listeledik. Listedeki seyahat filmleri sayesinde evde kaldığımız bugünlerde özlediğiniz seyahat ruhunu yeniden yakalayabilirsiniz. Liste dışında önereceğiniz seyahat filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.