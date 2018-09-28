Slack, 2019 Yılında Kendini Halka Arz Edecek

Birer birer popüler e-posta uygulamalarının önünü kesmeye başlayan Slack'ten yeni bir hamle geldi. Şirketin gelecek sene halka açılmaya hazırlanıyor.

İş yeri iletişiminde önemli bir yere sahip olan Slack, 2019 yılında hisselerini halka açmayı planlıyor. İddialara göre Slack, gelecek yıl ilk kez halka arz gerçekleştirecek; halka açılan hisseler toplamda 7 milyar dolar değerinde olacak.

2009 yılında kurulan ve birçok popüler (rakip) e-posta uygulamalarını satın alıp kapatan Slack, hisselerini halka açmaya hazırlanıyor. 2017 yılında halka arz konusunda yorum yapan şirketin CEO’su Stewart Butterfield, halka arz için önlerinde daha çok yol olduğunu ve bunun zaman alacağını belirtmişti. Wall Street Journal’ın teyit edilmiş haberine göre Slack, 2019’un sonbaharında toplamda 7 milyar dolar değerlemeyle halka açılıyor.

Günde 8 milyon kişi tarafından kullanılan Slack, bu yılın Ağustos ayını Dragoneer Yatırım Grubu ve General Atlantic liderliğindeki 427 milyon dolarlık finansman ile kapatmış ve 7 milyar dolardan fazla değerlenmişti. Halka arz planı hakkında yorum yapmaktan kaçınan şirket, şu an için sessizliğini koruyor.