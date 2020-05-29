Geçtiğimiz günlerde Slack; Android ve iOS sürümlerini güncelleyerek yeni bir dizayn getirmişti ve uygulama üzerinde bazı iyileştirmeler yapmıştı fakat yeni gelen bu güncellemeyle uygulamanın Android sürümünde 'donma' hataları görülmeye başlandı. Twitter üzerinden açıklama yapan Slack ekibiyse sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Slack'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı tasarım değişikleri ve iyileştirmeler barındıran büyük güncellemesi, Android platformunda bazı sorunları beraberinde getirdi. İş dünyasında oldukça fazla kullanılan Slack'in Android cihazlarda aniden donması kullanıcılar arasında da büyük bir kızgınlığa yol açtı. Neyse ki durumun farkında olan Slack ekibi, sorunu çözmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Peki, bu donma hatası nasıl oluşuyor? Slack veya Discord kullananların da aşina olacağı şekilde Slack, kendi içerisinde çeşitli kanallara bölünüyor ve bu kanallarda bulunana kişilerle anlık iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Bu sayede her farklı görev ve ekip için farklı bir kanal oluşturulabiliyor ve iş dünyasındaki ekiplerin yazışmaları daha düzenli hâle gelmiş oluyor. Uygulamanın Android sürümündeyse şu an işler bu kadar pürüzsüz ilerlemiyor. Gelen büyük güncellemeyle Android sürümünde kanallarda içerik paylaşmaya çalıştığınız zaman uygulama aniden donabiliyor.

Slack: 'Sorunun farkındayız ve düzeltme aşamasındayız'

Bu sorun, birçok yönden çok sinir bozucu bir hâl alabiliyor çünkü yeni bir mesaj bildirimi alıp mesajı görmek istediğinizde Slack mesajın gönderildiği kanalın içeriklerini güncelleyemiyor ve bildirimini gördüğünüz hâlde mesajı alamıyorsunuz. Ayrıca kimi zaman da bir kanaldaki mesajları görüntülemek istediğinizde Slack, sadece o kanaldaki son mesajı göstermiş bir şekilde donup kalabiliyor. Bazı kullanıcıların Twitter üzerinden bu sorunu paylaşmasıyla birlikte Slack ekibi de kendi resmi Twitter hesabı üzerinden bu kullanıcılara yanıt verdi.

Slack, yayınladığı tweet ile kullanıcılara anlık durumu şu sözlerle açıkladı; "Sorunu teyit ettiğiniz için teşekkürler! Bu, aslında bizim de farkında olduğumuz bir problemdi ve şu an düzeltme aşamasındayız. 'Umut' ediyoruz ki uygulama yakında tekrardan sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek."

Tabii bu açıklamada kullanılan "Umut ediyoruz" ifadesi dolayısıyla bu sorunun tam olarak ne zaman çözüleceğine dair kesin bir tarih veya bilgi elimizde bulunmuyor fakat Slack'in iş dünyasında ve topluluklarca yoğun bir şekilde kullanıldığını düşünürsek Slack ekibinin bu sorunu çözmesi çok fazla zamanı yok gibi görünüyor.