En büyük rakibi e-postalar olan Slack, popüler uygulama Astro'yu satın aldığını duyurdu. Yakın bir zamanda Hipchat, Aussie gibi uygulamaların fişini çeken Slack şimdide satın aldığı Astro'yu öldürüyor.

Sekiz milyondan fazla kişinin kullandığı iletişim platformu Slack, bugün kullanıcıların gelen kutularını yönetmelerine yardımcı olmak için yapay zeka kullanan e-posta uygulaması Astro'yu satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın şartlarını henüz kamuya açmayan Slack, 10 Ekim’de ise satın aldığı Astro’yu kapatmayı planlıyor.

Astro’yu satın almasıyla kapatması bir olan Slack, 28 kişilik Astro ekibini Slack ailesine dahil edecek. Şirket, Astro kullanıcılarını başka e-posta sağlayıcılarına geçiş yapmalarını öneriyor. İş görüşmeleri için Slack yerine halen e-postanın daha çok tercih edilmesi, Slack’in bu hareketinin oldukça mantıklı olduğunu gösteriyor.

Slack, Astro kullanıcıları ile birlikte diğer e-posta kullanıcılarını da kendine çekmeyi hedefliyor. Astro ekibini de bünyesine dahil edecek olan Slack’in e-posta kullanıcıları için daha fazla strateji geliştirmesi bekleniyor. En büyük rakibi Atlassian’ın de bu alandan çekilmesiyle Slack oldukça önemli bir zafer kazanmıştı. Strid, Hipchat ve Aussie'yi de kapatan Slack, alanında lider olduğunu kanıtladı.