Metal müzik grubu Slipknot'ın vokalisti, korku filmi senaryosu yazdığını daha önce açıklamıştı. Ünlü müzisyen, film projesi için efekt sanatçısı Tom Savini ile birlikte çalışacak.

Slipknot grubunun vokalisti Corey Taylor, korku filmi senaryosu kaleme aldığını ve yapımcılarla ortaklık kurmaya çalıştığını geçtiğimiz dönemde açıklamıştı. Sonunda projesini gerçekleştirmek için somut bir adım atan Taylor'ın, korku filmi için efekt sanatçısı Tom Savini ve ekibi ile birlikte çalışacağı doğrulandı.

Filmin makyaj efektlerini Savini'nin şirketi Tom Savini Studios'un ele alacak olması, projenin gerçekleşeceğine kesinlik kazandırmasının yanı sıra filmde kullanılacak CGI (Bilgisayar üretimli imgeleme) kullanımının en aza indirileceğini gösteriyor. Savini'nin stüdyodaki sağ kolu olan Jason Baker da, Taylor'ın korku filmi projesi hakkında konuşarak iş birliğini doğruladı.

Slipknot grubunun vokalisti Corey Taylor'ın film yapacağı kesinleşti

Baker, "Sonunda Tom ve benim, Corey Taylor'ın yeni korku filmine dahil olduğumuzu ve özel makyaj efektlerini ele alacağımızı açıklayabildiğimiz için çok heyecanlıyım. Corey ile daha önce maskelerini yapmak için çalıştık ve harika zaman geçirdik. Ama onunla çalışmanın en iyi yanı, iyi bir arkadaş edinmiş olmak. Corey harika, eğlenceli bir insan." sözleriyle projeden heyecan duyduğunu dile getirdi.

Baker, ayrıntıları konuşamayacağını söylese de, Taylor'ın senaryosunu "tamamen bitmiş" olarak nitelendiriyor. Aslına bakılırsa filmin Savini'nin stüdyosunun katılması ve böylesine başarılı isimlerden onay alması, projenin şimdiye kadar oldukça istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Yakında film hakkında daha fazla bilgi edinme şansımız olabilir.

Taylor, Slipknot grubunun film yapımcılığına yeltenen ilk üyesi olmayacak. Grubun Palyaço olarak da bilinen üyesi Shawn Crahan, 2016 yılında suçla savaşına devam etmek için öldükten sonra dirilen bir polis memurunun hikayesini filme almıştı. Corey Taylor, filmdeki bir sahnede oynadı ve bu deneyim, ünlü müzisyenin film projesine ilham kaynağı oldu.