Samsung'un yeni orta-üst seviye akıllı telefonu olacak SM-G6200, bazı teknik özellikleri ile birlikte TENAA'da ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Samsung SM-G6200, TENAA’da ortaya çıktı. 18:9 formatında 5.99 inç Full HD+ ekran ile gelecek ve Snapdragon 660 veya 710 işlemciden güç alacak olan cihazda 6GB RAM bulunacak.

Cam ya da seramik arka panele sahip olan Samsung SM-G6200’ün parmak izi tarayıcısı oval bir tasarım ile cihazın arkasında yer alıyor. 12MP+2MP çift arka kamerası bulunan cihazın önünde ise 5MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Samsung SM-G6200 Özellikler (Sızıntı)

5.99 inç (2160x1080 piksel) Full HD+ ekran

Sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemci

6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP + 2MP çift arka kamera

5MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC

3300mAh batarya

Siyah, mavi, kırmızı ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Samsung SM-G6200’ün Galaxy P30 olacağı söyleniyor. Fakat isabetli sızıntıları ile bilinen Ice Universe, cihazın P serisine değil Galaxy A serisine ait olacağını belirtti. Cihazın ne zaman tanıtılacağı şu an için bilinmiyor.