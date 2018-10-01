SM-G6200 Seri Numaralı Yeni Bir Samsung Telefon Ortaya Çıktı

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Samsung'un yeni orta-üst seviye akıllı telefonu olacak SM-G6200, bazı teknik özellikleri ile birlikte TENAA'da ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Samsung SM-G6200, TENAA’da ortaya çıktı. 18:9 formatında 5.99 inç Full HD+ ekran ile gelecek ve Snapdragon 660 veya 710 işlemciden güç alacak olan cihazda 6GB RAM bulunacak.
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Cam ya da seramik arka panele sahip olan Samsung SM-G6200’ün parmak izi tarayıcısı oval bir tasarım ile cihazın arkasında yer alıyor. 12MP+2MP çift arka kamerası bulunan cihazın önünde ise 5MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Samsung SM-G6200 Özellikler (Sızıntı)

  • 5.99 inç (2160x1080 piksel) Full HD+ ekran
  • Sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemci
  • 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • 12MP + 2MP çift arka kamera
  • 5MP ön kamera
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC
  • 3300mAh batarya
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Siyah, mavi, kırmızı ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Samsung SM-G6200’ün Galaxy P30 olacağı söyleniyor. Fakat isabetli sızıntıları ile bilinen Ice Universe, cihazın P serisine değil Galaxy A serisine ait olacağını belirtti. Cihazın ne zaman tanıtılacağı şu an için bilinmiyor.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/264884/samsung-sm-g6200-specs-images-tenaa.html
Etiketler: samsung
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