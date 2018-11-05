Tam Elektrikli Smart EQ Türkiye'de: Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz hafta Türkiye pazarına girmek üzere olduğunu paylaştığımız Smart EQ ailesi Türkiye'de satışa çıktı.

Smart EQ, geçtiğimiz hafta paylaştığımız Fortwo modelinin yanısıra Fortwo Cabrio ve Smart Forfour modellerini de ülkemizde satışa sundu. Resmi web sitesi aracılığı ile fiyat listesini yayınlayan firma, mevcut fiyatlarla ülkemizde bir atılım gerçekleştirebilir.

Smart EQ - Tanıtım Filmi

Gelelim Smart EQ'nun fiyatına: Smart EQ fortwo'nun ülkemizdeki tavsiye edilen satış fiyatı 156.600 TL’den başlıyor.

Mercedes ve Swatch ortaklığı ile kurulan ve yakın gelecekte elektrikli otomobil piyasasında önemli bir yer edinmesi beklenen Smart EQ ile ilgili yaptığımız habere hemen aşağıdan, firmanın resmi web sitesine ve aracın teknik detaylarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz: