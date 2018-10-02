Smart’ın Üstü Açık Arabası Konsept Forease Tanıtıldı

Küçük araba sevenler için büyük haber Smart’tan geliyor. Üstü açık araç Forease görücüye çıktı.

İlk defa Paris Otomobil Fuarı’nda sahne alacak olan Smart Forease büyük bir merak uyandırmış durumda. 2020 yılına kadar tamamen elektrikli araç üreten bir marka olmayı hedefleyen Smart, şu an için aracın güç aktarımından fazla bahsetmeyerek yalnızca elektrikli araba olduğunu söylemekle yetindi.

Bunun yanı sıra aracın temeli Smart EQ Fortwo Cabrio ile birebir aynı. Mevcut araçları olan Smart EQ Fortwo’nun motoru 80 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Fortwo Cabrio 11.4 saniyede 100 km hıza çıkıyor ve saatte 130 kilometre hıza çıkabiliyor. Bu da bize Smart Forease hakkında bilgiler veriyor.

Arabanın dizaynına gelecek olursak, Smart bir yenilik yaparak üstü açık bir arabayı bizlerle tanıştırıyor. Diğerlerinden farklı olmasının sebebi ise üstünün kapanmıyor oluşu. Bu yüzden bu arabayı almayı düşünenlerin dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz.