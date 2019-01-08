Cemtrex firması, oyuncuların hayallerini süsleyecek ürünler tasarlamaya devam ediyor. Şimdiki rüya ürün ise hepsi bir arada bir PC masası...

Oyuncuların da tıpkı diğer bilgisayar kullanıcıları gibi kendine has alışkanlıkları ve ekipmanları oluyor. Örneğin hayatını masaüstü bilgisayarlar ile geçirmiş birine dünyanın en 'canavar' dizüstü bilgisayarını da verseniz onla oyun oynamaktan pek de keyif almayacaktır.

Cemtrex, 'meraklısına' diyebileceğimiz enteresan ürünler tasarlayan bir firma ve son çalışmaları da oldukça ilgi çekici. SmartDesk ismindeki bu masada tam 3 adet 24 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Bunun yanı sıra masanın sağına bir adet kablosuz şarj noktası konuşlandırılmış. Hemen yanında ise masanın içine gizlenmiş bir tarayıcı mevcut. Bu sayede dokümanlarınızı anında masanın üzerine koyarak dosya olarak çıkarabiliyorsunuz.

Gelelim bu 'masanın' içerisinde bulunan donanıma:

Intel 8th Gen i7

16GBRAM / 32 GB RAM

256GB SSD

1TB HDD / 2TB HDD

Nvidia GTX 1050 / GTX 1060

Ürünün başlangıç modeli 4.500 dolar (24.000 TL), bir üst seviye modeli ise 5.700 dolar (30.000 TL) ücretle alıcılarını bekliyor olacak.