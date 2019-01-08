Oyuncuların da tıpkı diğer bilgisayar kullanıcıları gibi kendine has alışkanlıkları ve ekipmanları oluyor. Örneğin hayatını masaüstü bilgisayarlar ile geçirmiş birine dünyanın en 'canavar' dizüstü bilgisayarını da verseniz onla oyun oynamaktan pek de keyif almayacaktır.
Cemtrex, 'meraklısına' diyebileceğimiz enteresan ürünler tasarlayan bir firma ve son çalışmaları da oldukça ilgi çekici. SmartDesk ismindeki bu masada tam 3 adet 24 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Bunun yanı sıra masanın sağına bir adet kablosuz şarj noktası konuşlandırılmış. Hemen yanında ise masanın içine gizlenmiş bir tarayıcı mevcut. Bu sayede dokümanlarınızı anında masanın üzerine koyarak dosya olarak çıkarabiliyorsunuz.
Gelelim bu 'masanın' içerisinde bulunan donanıma:
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Intel 8th Gen i7
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16GBRAM / 32 GB RAM
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256GB SSD
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1TB HDD / 2TB HDD
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Nvidia GTX 1050 / GTX 1060
Ürünün başlangıç modeli 4.500 dolar (24.000 TL), bir üst seviye modeli ise 5.700 dolar (30.000 TL) ücretle alıcılarını bekliyor olacak.