Xiaomi'nin şirket ortaklarından bir tanesi olan Smartmi, 349 yuan değerindeki araç hava temizleyicisini duyurdu.

Araçlar için hava temizleyicisi seçeneklerinin arasına bir opsiyon daha eklendi. Xiaomi’nin şirket ortaklarından bir tanesi olan Zhumi/Smartmi, dün yeni araç hava temizleyicisini duyurdu. Smartmi Car Air Purifier (Araç Hava Temizleyicisi), şu an Xiaomi tarafından duyurulan en ucuz cihaz olabilir.

Smartmi Car Air Purifier, silindirik şekli ve beyaz rengiyle dikkat çekiyor. Cihaz 360 derecelik hava giriş tasarımına ve EPA12 filtresine sahip. Cihaz, fırçasız DC motorlarla güçlendirilmiş, çift fanlı tasarımı ise gayet etkili ve sessiz. Ayrıca, üstünde yer alan USB girişiyle cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

Smartmi Car Air Purifier’in fiyatı 349 yuan, yani yaklaşık olarak 275 TL. Rakiplerinden olan Mijia’nın araç hava temizleyicisi 389 yuan iken Roadmi’ninki ise 699 yuan. Şu an kendisini rakiplerinden ayıran önemli özelliklerinden bir tanesi de fiyat etiketi.