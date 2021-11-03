Smyrna Antik Kenti'nde 12 Kişilik Tuvalet Keşfedildi

İzmir'de bulunan Smyrna Antik Kenti'nde 12-13 kişinin aynı anda kullanabildiği bir tuvalet keşfedildi. M.S. 2. yüzyılda yapıldığı düşünülen tuvalet, yetkililere göre Akdeniz'de bir ilk olabilir.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve ardındaki gizemi çözmek adına kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Smyrna Antik Kenti'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmalar kapsamında sanatçıların kullandığı düşünülen bir tuvalet alanı keşfedildi. Bu alan, 12 sanatçının aynı anda tuvaletini yapabilmesini sağlayacak kapasitedeydi.

Konuyla ilgili açıklamalar, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy tarafından yapıldı. "Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk." diyen yetkili isim, bunun beklenmedik ve heyecan verici bir keşif olduğunu söyledi. Ersoy'a göre tarihi M.Ö. 2. yüzyıla dayanan tiyatrodaki tuvalet, M.S. 2. yüzyılda yapıldı ve M.S. 5. yüzyıla kadar da kullanıldı.

Smyrna'da keşfedilen tuvalet

"Çok sayıda kişinin bir arada bu tuvaleti kullanması aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyordu. Sadece sahne binasında çalışan ve yine tiyatroda performans gösteren sanatçılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü sahne binası izleyiciye kapalı. Kapalı alanda bulunduğu için bunu 'sanatçı tuvaleti' olarak değerlendirmek mümkündür. Bu da Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullanan Doç. Dr. Akın Ersoy, bu tuvaletin 12-13 kişi aldığını ve U şeklinde olduğunu belirtti.