Snapchat Amazon ve The Huffington Post'dan 2 Kişiyi İşe Aldı

Sosyal medya uygulaması Snapchat'in ana şirketi olan Snap, baş strateji sorumlusunun görevden ayrılmasının ardından Amazon ve The Huffington Post'dan iki yeni yöneticiyi işe aldı.

2015'ten bu yana şirkette bulunan ve CEO Evan Spiegel'in sağ kolu olarak görev yapan baş strateji sorumlusu Imran Khan'ın işten ayrılmasıyla birlikte, şirket iki yeni isim göreve getirdi.

Şirketin CEO'su Spiegel, çarşamba günü çalışanlarına gönderdiği e-postada, Amazon’un eski Küresel Reklam Satış Müdürü Jeremi Gorman’ın şirketin küresel iş çözümleri, küresel çevrimiçi satışlar, müşteri işlemleri ve iş pazarlamasından sorumlu baş yetkili olduğunu duyurdu. Ayrıca Huffington Post CEO'su Jared Grusd, küresel strateji, ortaklıklar ve kurumsal gelişim alanlarının baş sorumlusu oldu.

Snap şirketinin hisseleri bu haberden sonra yüzde 2'lik bir artış gösterdi. 2017 yılında halka açılan şirketin, son 3 aylık kazançlarını yarın açıklaması bekleniyor. Son yıllarda Instagram'dan sağlam bir darbe yiyen Snapchat'in gelecekte nasıl bir durumda olacağını hep beraber göreceğiz.