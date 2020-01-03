Popüler sosyal medya platformu Snapchat, 'Cameolar'ın arkasındaki isim olan AI Factory girişimini sessiz sedasız satın aldı. Şirket, AI Factory'yi bünyesine katabilmek için 166 milyon dolar ödedi.

Snapchat, animasyonlu selfie deneyimini geliştirmek için Ukraynalı girişim Looksery’yi 2015 yılında bünyesine katmıştı. Şirket, bu olayın üstünden geçen 5 yıl sonucunda yeni bir girişimi daha satın aldı. Bu kez Snapchat’e katılan girişim, Looksery’nin kurucu ortaklarını barındırıyor.

Snapchat, AI Factory isimli daha önce de beraber çalıştığı girişimi satın aldı. Şirket, daha önce AI Factory ile yeni animasyonlu ‘Cameolar’ üretmek için beraber çalışmıştı. Snapchat’in girişimi bünyesine katmasının maliyeti ise yaklaşık 166 milyon dolar oldu.

Snapchat, AI Factory'yi satın aldığını doğruladı:

Snapchat’in AI Factory’yi satın aldığı haberleri ilk önce Ukraynalı AIN kuruluşu tarafından verildi. Daha sonra birçok kaynak da aynı haberi girince Snapchat’in böyle bir hamle yapmış olduğu kesinleşti. Snapchat de VC.ru’ya yaptığı açıklamada haberleri doğruladı.

Looksery’nin kurucusu Victor Shaburov, daha önce Snapchat’in bünyesinde yönetici mühendis olarak görev alıyordu fakat kendisi, 2018 yılının mayıs ayında Snapchat’ten ayrıldı ve AI Factory’yi kurarak kendi şirketinin başına geçti. Victor Shaburov, Snapchat hakkında çıkan haberler için bir açıklama yapmadı.

Snapchat, daha önce AI Factory’nin yatırımcıları arasında da yer alıyordu. Tabii şirketin bu girişime olan ilgisi, Snapchat’in lensleriyle elde ettiği başarıyla yakından alakalıydı. Snapchat’in aktif kullanıcılarının %70’i bu lensleri kullanarak vakit geçiriyordu.

Lenslerin giderek popülerleşmesi, Snapchat’e de yeni kullanıcılar kazandırıyordu. Dolayısıyla Snapchat’in gelirleri de gün geçtikçe artıyordu. Böylece Snapchat, kullanıcılarının sürekli kullanabilecekleri yeni şeyler geliştirmenin iyi bir yatırım olduğunu da geç olmadan keşfetti.

AI Factory’nin Snapchat için ne gibi yenilikler sunacağı henüz netliğini kazanmadı. Ayrıca AI Factory’nin şu an ne üzerinde çalıştığı da bir sır çünkü şirketin sitesi şu anda erişilemez durumda ve AI Factory’nin ana hedefi hakkında etrafta herhangi bir bilgi bulunmuyor.