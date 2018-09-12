Snapchat, Dönüşü Olmayan Sona Yaklaşıyor

Analistlere göre Snapchat'i terk eden her bir kullanıcı, başka bir kullanıcının uygulamayı terk etmesine neden oluyor. Platformun sürekli olarak kullanıcı kaybetmesi ise şirketin reklamverenler ile olan ilişkisini sınırlandırıyor.

Instagram, Snapchat’in ‘24 saatte kaybolan içerikler’ konseptini kopyaladığında sosyal medya devine büyük eleştiriler gelmişti ve sıkı Snapchat takipçileri, uygulamayı terk etmeyeceklerini söylemişlerdi. Fakat Jefferies Group analistlerine göre Snapchat, her gün biraz daha kullanıcı kaybediyor ve durum, şirket için hiç de iç açıcı değil.

Snapchat’in bu kadar fazla kullanıcı kaybetmesindeki en büyük neden, uygulamanın bir sosyal medya platformu gibi hizmet vermesi. Dolayısı ile kullanıcılar, arkadaşları Snapchat’i kullanmaya bıraktıklarında içerik paylaşacak kimse bulamıyorlar ve Snapchat’i terk ediyorlar. Dolayısı ile Snapchat kullanmayı bırakan her bir kullanıcı, peşinden başka kullanıcıları da başka platformlara sürüklüyor.

Snapchat, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği tasarım güncellemesi ile Android kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeyi vadetti. Fakat kullanıcılar yeni tasarımdan hiç hoşlanmadılar ve Snapchat, kan kaybetmeye devam etti. Snapchat’in sürekli olarak kullanıcı kaybetmesi yalnızca platformun büyümesini değil, reklam ve sponsorluk kabiliyetinin de sınırlanmasına neden oluyor. Zira analistlere göre Snapchat’in reklamverenleri ne kadar daha platformda tutabileceği ön görülemiyor.