Windows ve Mac için yeni bir uygulama tanıtan Snapchat, 250 binden fazla yüz filtresini YouTube, Twitch ve diğer içerik üreticilerin hizmetine sunuyor.

Sosyal medyadaki yarışı Instagram’a kaybeden Snapchat, varlığını masaüstünde devam ettirmeye çalışıyor. Kendisini bir sosyal medya uygulaması olarak değil, kamera uygulaması olarak nitelendiren Snapchat, mobilde oldukça popüler olan artırılmış gerçeklik filtrelerini şimdi de masaüstüne getiriyor.

Snap Camera adında hem Windows hem de Mac platformu için indirilebilir durumda olan bir masaüstü uygulaması olan Snapchat, Bu uygulama sayesinde bilgisayar kullanıcılarının Skype görüşmelerinde, YouTube videolarında, hatta Twitch yayınlarında Snapchat filtrelerini kullanabilmelerini sağlıyor.

Snap Camera nasıl kullanılır?

Snap Camera uygulamasını kullanmak için öncelikle buraya tıklayarak Mac ya da Windows bilgisayarınıza uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı kullanmak için Snapchat hesabı gerekmediğinden direkt olarak uygulamayı için web kameranız ile senkronize edebilirsiniz. Daha sonra ise tek yapmanız gereken filtreleri istediğiniz program ile kullanmak.

Snapchat tarafından yapılan açıklamaya göre Lens Studio’yu kullanan geliştiriciler bugüne kadar 250 bin kadar yüz filtresi oluşturmuş durumda. Oluşturulan bu filtrelerin toplam görüntülenme sayısı ise 15 milyarı geçmiş durumda. Snapchat’in Snap Camera uygulaması ile amacı, Lens Studio içerik oluşturucularına yeni dağıtım kanalları oluşturmak.

Snapchat, dünyanın en büyük oyun yayıncılığı platformu olan Twitch için ise bazı ayrıcalıklı özellikler geliştirmiş durumda. League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, World of Warcraft ve Overwatch için bazı özel lensler yayınlayan şirket, izleyicilerin yayınlardaki kodları tarayarak bu filtrelere ulaşabileceklerini duyurdu.

Snap Camera’nın Twitch entegrasyonu bununla da sınırlı kalmıyor. İzleyiciler, beğendikleri herhangi bir filtrenin kilidini açmak için yayında bulunan Snap kodunu tarayabilecekler. Ayrıca izleyiciler yine basit bir kod tarama işlemi ile yayıncıya abone olabilecekler ve abone olduklarında verdikleri destek için özel bir filtreye sahip olacaklar.

Snapchat’in 2018 üçüncü çeyrek kazanç raporu, mobil uygulamanın son üç ayda iki milyon günlük aktif kullanıcı kaybettiğini gösteriyordu. Görünüşe göre Snap Inc, mobil uygulamanın popülerliğini yeniden artırmak için yüz filtrelerinin popülerliğini artırmayı, bunun için de binlerce kişi tarafından izlenen içerik üreticileri kullanmayı planlıyor.