Snapchat, Geliştiricilerle Olan Ortaklığını Genişletiyor

Son yıllarda geniş bir yelpazede ortaklıklar geliştiren Snapchat, bir süredir Snap Games için de oyun geliştiricileriyle olan iş birliğini büyütüyor. Platform son olarak bugün ABD'li oyun şirketi Zynga ile ortaklık başlattığını duyurdu.

Geçen birkaç yıl içerisinde sosyal medya devi Snapchat, karmaşık bir ortaklık ağı örmeye başladı. Reklamcılık ortakları bir yana Snap Kit'teki uygulama geliştiricileri ve CamerKit, Minis gibi yeni özellikler göze çarpıyor. Snap Games girişimine oyun geliştiricilerini de dâhil eden Snapchat, bugün ABD'li oyun şirketi Zynga ile ortaklığa başladığını duyurdu.

Şirketin ortaklıklarındaki ayrımlar bazen gri bölgeler yaratabiliyor. Örneğin TechCrunch'a konuşan Snap Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Ben Schwerin, Snapchat'in reklamcılık ortağı olan Quibi ile rekabet içerisinde olmadığında ısrar etti. Schwerin, "Quibi ve Snapchat'i kıyaslamak -ve biliyorum ki bu çok kolay- kablolu TV ile Snapchat'i kıyaslamaya benziyor" ifadelerini kullandı.

Yeni girişimler, Snapchat'in başarısını artırmayı hedefliyor:

Snapchat'in ABD'de kendini konumlandırdığı yer ve başarısı, belki de yalnızca Tencent'in WeChat'le birlikte Çin'de başardığı şeyle kıyaslanabilir. Bu da uygulamayı, arkadaşlar arasındaki bir mesajlaşma uygulamasından ulusal bir platforma dönüştürerek başarıldı. Elbette Snapchat'i bu konuda daha gidecek çok yolu var ancak perşembe günü yapılan yıllık Snap Ortak Zirvesi'nde (Snap Partner Summit) paylaşılanlara bakılırsa bu başarı çok da uzak değil.

Yenilikler arasında, geliştirici kitlerine yapılan yükseltmeler aracılığıyla daha zengin üçüncü parti deneyimleri ve Snap Minis adı verilen yeni bir inisiyatif de yer alıyor. Snap'in bildirdiğine göre Snap Kit'e entegre bir şekilde çalışan 800 geliştirici bulunuyor ve aylık bazda bu entegrasyonlara toplamda 150 milyon kullanıcı erişiyor.

ABD'de geliştiricilerin sosyal medya şirketleriyle bir hayli yıpranmış ilişkileri bulunuyor. Facebook ve Twitter gibi şirketler, beraberlerinde getirdikleri çok sayıdaki geliştirici yeteneğini önemli ölçüde kısıtladı ve sıklıkla geliştirici deneyimleri için anahtar önemde olan özellikleri bir gecede kapattı. Snapchat'in özel geliştirici platformu Snap Kit, şu anda yalnızca 2 yaşında ancak Facebook'un yüzleştiği zorluklarla şimdiden yüzleşmeye başladı bile.