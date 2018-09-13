En temel özelliğinin Instagram'a eklenmesiyle kullanıcıların büyük bir çoğunluğunu kaybeden Snapchat, yeni bir anlaşma içine girdi. Snapchat, ortaklık yaptığı medya kuruluşlarına, kullanıcıların hikayesine erişime izni tanıyacak.

Snapchat, platformda paylaşılan kullanıcıların hikayelerini, medya ortaklarına açacağını duyurdu. Bu yeni özelliği ile Snapchat; kullanıcı tarafından gönderilen, herkese açık Snap’leri “Hikayelerimiz” kısmında medya ortaklarına açacak. Ortaklar ise kendi videolarını bu hikayelerle tamamlayabilecek.

Yakın bir zamanda CNN ve NBC News gibi haber kuruluşları Snapchat’te kendi videolarını, kullanıcılardan kesitler alarak tamamlayabilecek. Örneği bir maçı izlemeye gittiğinizde Snapchat’ten “Hikayelerimiz” kısmına ekleme yaparsanız, Snapchat ile ortaklık yapan bir spor kanalının hazırladığı içerikte hikayenizi görebilirsiniz. Kısacası yeni muhabirler Snapchat kullanıcıları olacak.

Geçen ay yaklaşık 3 milyon kullanıcı kaybeden Snapchat tekrar ayağa kalkmak için böyle bir yöntem seçmiş gibi görünüyor. Ortaklık yaptığı şirketlerden prim alacak Snapchat belki bir nebze bu şekilde belini doğrultabilecek.

Yine de Snapchat’i bu denli yıkmayı başaran Instagram, geçtiğimiz Kasım ayında hikaye özelliğini 200 milyondan fazla kişinin kullandığını açıkladı. Bu da Instagram’ın Snapchat’ten 50 milyon daha fazla günlük kullanıcıya hizmet verdiğini ortaya koyuyor. Peki Snapchat’in bu özelliği, Instagram’a taşınan kitlesini geri getirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.