Mark Zuckerberg'den sonra bir sosyal medya platformunun kurucusunun hayatı daha ekranlara geliyor.

2010 yılında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün, Facebook’u nasıl kurduğunu anlatan hikayesi beyaz perdeye aktarılmıştı. Görünüşe göre, benzer bir iş daha bu sefer Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel için gerçekleştirilecek.

Spiegel’in hayatının ve Snapchat’in başlangıcının anlatılacağı Frat Boy Genius, Quibi platformunda gösterilecek. Quibi, kısa süreli videoların yer alacağı bir yayın platformu olacak. Platformun yaratılmasının arkasındaki fikir ise HBO kalitesindeki dizileri YouTube benzeri bir platforma taşımak.

Yeni yayın platformunun ilk olarak önümüzdeki yılın nisanda kullanıcılarla buluşması bekleniyor ve her pazartesi günü yeni bir dizi yayınlanması planlanıyor. Platformda yayınlanacak olan diziler kısa ve bağımsız bölümler oluşacak.

Quibi’nin arkasındaki Hollywood stüdyoları platforma 1 milyar dolarlık yatırım yaptı ancak yayın servisinin YouTube, Netflix, Amazon gibi rakipleri karşısında ne yapacağı da merak ediliyor.