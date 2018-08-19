Snapchat'in Yeni Versiyonunun Özellikleri Açıklandı

Geçtiğimiz birkaç yılda popülaritesini yitiren Snapchat'in, yeni sürümü sayesinde yıldızı tekrar parlayacak mı?

Geçtiğimiz yıl içerisinde bazı değişikliklerin olacağını söyleyen Snapchat uygulamasının yeni sürümü, önümüzdeki günlerde kullanıcıların deneyimine sunulacak. Kasım ayında Snapchat CEO'su Evan Spiegel uygulamanın sıfırdan inşa edildiği gibi iddialı bir açıklamada bulundu.

Önceki Android sürümünde kullanıcıların, uygulamadan uzaklaştıran noktanın performans olduğu göz ardı edilemez bir gerçekti. Snapchat, bu yeni sürümünün hız açısından ciddi anlamda fark yaratacağını söylüyor.

Performans olarak geliştiği söylenen uygulamada, sohbet etmenin zorluğundan ayrıca bahsediliyor. Sık sık yaşanan çökmelerden dolayı, uygulamanın aniden kapanması gibi durumlar yaşanıyor. Performansında artış olduğu söylenen uygulamada, bu tarz hataların hala mevcut olması oldukça şaşırtıcı. Performans dışında çekim kalitesi için de güzel yorumlar gelmiyor. Uygulama içinde kamera çözünürlükleri doğru ayarlanmadığı için kaliteli çekimler yapılamıyor. Ayrıca emoji gibi çizimler yapmak için eklenen fırçanın da çok kullanışlı olmadığı söyleniyor.

Geliştirilen uygulamada olan diğer eksiklikler ise, programın ayrıcalık yaratan tarafları oldu. Kullanıcılar için oldukça kolaylık sağlayan Snapcode, bu yeni sürümde mevcut değil. Ayrıca haritalar ve kupalar da eksik olan eklentilerden diğerleri.