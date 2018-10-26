Snapchat'in 3. çeyrek gelir raporları, şirketin Android uygulaması yüzünden kullanıcı kaybetmeye devam ettiğini ortaya çıkardı. Buna karşın gelirler ise artmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya devi olan Facebook, sahip olduğu görsel içerik paylaşım platformu Instagram’a ‘Hikayeler’ özelliğini yayınlayarak büyük bir çıkış yakalayan Snapchat’in yükseliş ivmesine büyük bir balta vurmuştu.

Snapchat’in üçüncü çeyrek gelir raporlarını açıklayan CEO Evan Spiegel, platformun yılın 3. çeyreğinde günlük 2 milyon aktif kullanıcı kaybettiğini, bu kaybın en büyük nedeninin ise bir türlü ‘düzeltilemeyen’ Android uygulaması olduğunu belirtti.

Aslına bakacak olursanız Snapchat, Android uygulamasının kullanıcıları platformdan fazlasıyla soğuttuğunu zaten biliyor. Bu nedenle Mushroom takma adına sahip bir yeniden tasarlama sürecine girdi. Sorun şu ki, yeni tasarım bir türlü yayınlanmıyor.

Snapchat yatırımcıları, yeni tasarımın bir an önce tamamlanıp yayınlanması için Evan Spiegel’e baskı kuruyorlar. Spiegel ise ‘kalite aceleye gelmez’ diyerek zaman kazanmaya çalışıyor. Şirketin son üç ayda 2 milyon günlük kullanıcı kaybettiğini düşünürsek yatırımcıların endişesini anlamak çok da zor değil.

Snapchat, 3. çeyrekte kullanıcı kaybetmiş olsa da gelirlerini artırmaya devam etti. 3. çeyrekte 298 milyon dolar gelir elde eden şirket, gelirlerini 2. çeyreğe %14, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğine göre ise %43 artırmayı başardı.