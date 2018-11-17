WhatsApp kullanıma sunduğu "durum" özelliğiyle Snapchat'in büyüme hızını oldukça yavaşlatmıştı. Mesajlaşma uygulaması ise sadece bununla yetinecek gibi görünmüyor.

WhatsApp durumları, şu anda günlük 450 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Buna karşılık WhatsApp'ın Snapchat'ten kopyaladığı özellik, Snapchat'in kendisinde 188 milyon kişi tarafından kullanılmakta. Belki de Snapchat'in hala kullanılmasının en büyük sebeplerinden biri olan geçici mesajlaşma özelliği ise, WhatsApp'ta mevcut değil.

Yapılan sohbetlerin yok olması, insanların kendilerini daha özgür, daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor. Facebook'taki eski gönderilerini gördükçe pişman olup hesabını kapatan gençlerin farkında olan WhatsApp, Snapchat'in asıl amaçlarından biri olan bu özelliği de uygulamaya getirmek için hazırlık içerisinde.

WhatsApp'ta her ne kadar gönderdiğiniz mesajları bir saat içinde silme şansına sahip olsanız da, sohbet penceresini kapattığınız anda mesajlar silinmiyor. Instagram ise buna farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp kullanıcılara seçenek sunmuş; fotoğraflar -siz istemediğiniz sürece- kaybolur halde, mesajlar ise kalıcı halde sohbette kalıyor şekilde bir çözüm getirilmişti.

WhatsApp da Snapchat ve Instagram ortası bir yaklaşımla mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek. Özelliğin geliştirme aşamasının hangi seviyesinde olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasak da, çok uzak gelecekte olmayacağını düşünüyoruz. Özellikle Snapchat'in bu durumdan kötü etkileneceği düşünürken bu durum, birçok kullanıcı için iyi haber demek.