Sosyal medya platformu Snapchat, iOS uygulamasını kullanan kullanıcılarına diğer uygulamaları takip edebilmek için izin ekranı göstermeye başladı. Bu ekran, iOS 14.5 ile birlikte gelen uygulama takibi şeffaflığı özelliğiyle zorunlu kılındı.

Apple, iOS 14.5 işletim sistemiyle birlikte uygulama geliştiricilerine yönelik yeni bir özellik getirdi. App Tracking Transparency (ATT – Uygulama Takibi Şeffaflığı) isimli bu özellikle birlikte uygulamalar, diğer şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki etkinliğinizi izlemek konusunda kullanıcılardan izin almaya zorunlu tutuldu.

ATT özelliğiyle birlikte uygulamalarda da yavaş yavaşa değişim görülmeye başlandı. Son olarak Snapchat, kullanıcılarından izin isteyen ekranı, önce bir eğitici bir bilgilendirme metniyle göstermeye başladı. Snapchat, kullanıcılarının uygulama takibine izin vermeleri durumunda ne kazanacaklarını da bilgilendirme metninde gösterdi.

Snapchat, izin için gerekçe olarak alakasız ve tekrar eden reklamların azaltılmasını gösterdi:

Snapchat, bilgilendirme yazısında “Kontrol sende. Verini Snap’te gördüğün reklamları geliştirmek için kullan.” ve “Geçtiğimiz haftalarda Snapchat kullanırken bazı reklamlarla karşılaşmış olabilirsin.” ifadelerine yer verdi. Ardından “Alakasız veya tekrar eden reklam sayısını azaltmamıza yardımcı olmak ister misin?” sorusunu sorarak kullanıcıları izin ekranını gösterdi.

Snapchat’in yanı sıra Facebook ve Instagram da iOS kullanıcılarına izin ekranlarını göstermiş, neden izin vermeleri gerektiğini gerekçelendirmişti. Her iki uygulamanın da bilgilendirme metinleri aynıydı ve bu metinde göze en çarpan gerekçe, “Facebook’u/Instagram’ı ücretsiz kılmaya yardım et” şeklindeki ifadeydi.

Herhangi bir uygulamaya istemsiz bir şekilde uygulama takibi izni verdiyseniz, bunu telefonunuzun ayarlarından kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar > Gizlilik > İzleme > Takip Etme yolunu izleyerek istediğiniz uygulamanın iznini kaldırabilir veya uygulamaya izin verebilirsiniz.