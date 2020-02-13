Snapchat, Yeni Tasarımını Kullanıcılarla Test Etmeye Başladı

Snapchat geliştiricileri, uygulamaya olan ilgili artırabilmek için uygulamanın genel tasarımını güncellediler. Yeni güncelleme, normalde 3 bölümden oluşan Snapchat'i 5 bölüme ayırıyor. Kullanıcılar için bir gezinti çubuğu sunan yeni tasarım, kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanıyor.

Bir dönemlerin en popüler resim ve kısa video paylaşım platformlarından bir tanesi olan Snapchat, şu sıralar eski popülaritesinden hayli uzak. Bunun nedeniyse Snapchat'in sahip olduğu özelliklerin diğer sosyal medya platformları tarafından kopyalanması. Hal böyle olunca da Snapchat, büyük bir kullanıcı kitlesi kaybetti. Tüm bunlara rağmen geliştiriciler, Snapchat'i ayakta tutabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Snapchat geliştirici ekibi, uygulamaya olan ilgiyi artırabilmek için uygulamanın genel arayüzünde bir kez daha değişiklik yapma kararı aldılar. An itibarıyla kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulan yeni tasarım, Snapchat'e adeta yeni bir hava katıyor. Yeni tasarımı kullanma imkanı yakalayan bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntüler, Snapchat'in yeni arayüzünün neler sunabileceğini açıkça gösteriyor.

Snapchat'in tasarımında yapılan değişiklikler, bir süredir 3 farklı bölüm halinde kullanılabilen uygulamayı 5'e bölüyor. Son güncellemeye kadar görüntü çekmenizi sağlayan, sohbetlerinizin bulunduğu ve arkadaşlarınıza ait paylaşımları görebilebileceğiniz üçüncü bir bölüme sahip olan Snapchat, yeni tasarımla birlikte "Snap Map" ve "Topluluk" olarak isimlendirilen iki bölümü daha içeriyor.

Snap Map özelliği, arkadaşlarınızın konumlarının animasyon haline getirilmiş olan bir harita görünümü üzerinden takip etmenizi sağlıyor. Bir süredir zaten kullanımda olan bu özelliğe, önceki tasarımda kamera ekranından aşağı kaydırılarak erişilebiliyordu. Ancak yeni tasarım, Snap Map'e erişimi hayli kolaylaştırıyor.

Snapchat'in önceki dönemlerde "Keşfet" isimli bir bölümü vardı ve bu bölüm, içerik oluşturucular ve sosyal medya fenomenleri gibi isimlerden gelen içeriklerin görüntülenmesini sağlıyordu. Yeni tasarım, Keşfet bölümü "Topluluk" olarak değiştiriyor. Böylelikle mevcut Keşfet bölümünü boşa çıkaran geliştirici ekip, bu bölüme de kısa bir süre önce başlattığı orijinal dizi projelerini eklemiş durumda.

Snapchat'in yeni tasarımında dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni bir gezinti çubuğuna sahip olması. Böylelikle kullanıcılar, Snapchat'in hangi bölümünde olduklarını rahatlıkla kontrol edebilecekler ve bir bölümden farklı bir bölüme geçiş, bu gezinti çubuğu üzerinden gerçekleştirilebilecek. Snapchat'in yeni tasarımının tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.