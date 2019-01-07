Xiaomi Redmi Note 7, Geekbench'te Görüntülendi

Redmi Note serisi ile gayet iyi satış rakamlarına ulaşan Xiaomi, serinin 7. cihazını tanıtmaya hazırlanıyor.

10 Ocak'ta 48MP kameralı Redmi serisine ait yeni bir telefon tanıtacak olan Xiaomi, görünüşe göre farklı bir telefon daha tanıtma hazırlığında. Redmi 7, Redmi 7 Pro veya Redmi Pro 2 isimlerinden biriyle gelmesi beklenen 48MP kameraya sahip cihaza ek olarak Xiaomi, Redmi Note 7'yi de yakın zamanda piyasaya sunabilir.

Snapdragon 660 mobil platformundan gücünü alacağı Geekbench'te ortaya çıkan Redmi Note 7, önceki modelleri olan Redmi Note 5 Pro ve Redmi Note 6 Pro'nun Snapdragon 636 ile geldiğini göz önünde bulundurursak, biraz daha performanslı olacak.

6GB RAM ve Android 9 Pie ile geleceği de doğrulanan Redmi Note 7 Pro, tekli çekirdek testinde 1462 puan alırken, çoklu çekirdek testinde ise 4556 puan almış. Xiaomi Redmi Note 7 Pro'nun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.