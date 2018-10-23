Telefonları Oyun Canavarı Yapacak Snapdragon 675 Duyuruldu

Snapdragon 600 serisiyle özellikle batarya ömrü konusunda mükemmel bir iş çıkaran Qualcomm, Snapdragon 675 ile oyunculara göz kırpıyor.

Qualcomm, resmi web sitesi aracılığıyla yapay zeka destekli, özellikle kamera ve oyun deneyimine eğilecek olan yeni yonga setini duyurdu. Giriş ve orta segment telefonlarda ciddi bir sıçrama yapacak olan Snapdragon 675, oyunların %30 oranında daha hızlı çalışacağını ve %90 oranında performans artışı vadediyor.

İşlemcinin geliştirilme aşamasında birçok büyük oyun firmasıyla ortak çalışılmış. Böylece Fornite: Battle Royale gibi popüler yapımlar, yonga seti için özel olarak optimize edilecek. Snapdragon 675 ile birlikte oyun deneyimi esnasında daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir soğutma performansı olacağı da söyleniyor.

Elbette Snapdragon 675'in tek eğildiği alan oyunlar olmayacak. Özellikle 400 serisii Kyro işlemcinin de desteğiyle önceki jenerasyondan %20 daha hızlı bir deneyim bizleri bekliyor. Daha hızlı uygulama açılışı, hızlı web deneyimi ve mükemmele yakın batarya performansı sunacak.

Son olarak kameraya da değinelim. Snapdragon 675 ile 48 megapiksele kadar fotoğraf, 25 megapiksele kadar video kaydı alınabilecek. Bununla birlikte saniyede tam 480 kareye kadar desteklenen bir süper slo-mo teknolojisi de emrinize amade olacak. Bu rakamı, bugün çok az amiral gemisinde görebildiğimizi de ekleyelim.

3 önde 3 de arkada olmak üzere toplam 6 kameraya kadar destek verecek olan Snapdragon 675, hem kullanıcılar hem de akıllı telefon geliştiricileri için devrim niteliğinde bir fırsat. Bu çözüm ile ekonomik akıllı telefonlarda da mükemmel özellikler görebilmemiz adına hoş bir adım atılmış oldu.