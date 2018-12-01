Snapdragon 710'lu Nokia 8.1, 10 Aralık'ta Satışta

HMD Global, en az üç yeni akıllı telefonun piyasaya sürülmesi beklenen bir etkinlik düzenleyecek.

HMD Global, 5 Aralık'ta Dubai'de, en az üç yeni akıllı telefonun piyasaya sürülmesi beklenen bir etkinlik düzenleyecek. Ortaya çıkan yeni söylentilere göre bu yeni telefonlar Nokia 2.1 Plus, Nokia 8.1 Plus ve beş kamera ile gelmesi beklenen amiral gemisi Nokia 9 olacak.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra HMD Global, ayrıca Hindistan'da da bir etkinlik düzenleyecek. Ekim ayında Çin'de piyasaya sürülen Nokia 8.1, Snapdragon 710 tarafından destekleniyor. Söz konusu telefonun Çin'de üç farklı versiyonu bulunuyor. (4GB RAM+ 64GB Depolama, 6GB RAM+ 64GB Depolama ve 6GB RAM+ 128GB Depolama) Hindistan'da ise bu seçeneklerden hangilerinin piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

Telefon, sırasıyla 12 megapiksellik ve 13 megapiksellik çözünürlüklerle, bir çift Zeiss onaylı kamera lensine sahip. HMD bu kameraların, sahneye bağlı olarak aydınlatmayı ve kontrastı optimize edebilen ve yapay zeka kullanan bir kamera olduğunu belirtiyor. Ön tarafa baktığımızda ise 20 megapiksellik bir kameraya sahip olan telefon, iPhone X benzeri bir görünüme sahip. Hindistan'daki diğer Nokia telefonları gibi, Nokia 8.1'in Android One programıyla Android Pie ile birlikte gelmesi bekleniyor.