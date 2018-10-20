Nokia tarafından tanıtılması beklenen yeni orta segment akıllı telefon Nokia 8.1 Geekbench'te gözüktü.

HMD Global'in yakında Snapdragon 710 işlemciden gücünü alacak Nokia modeli 8.1, kıyaslama sitesi Geekbench'te gözüktü. Nokia tarafından duyurulan 7.1 ve 7X cihazlarından sonra, sıradaki cihaz muhtemelen 8.1 modeli olacak. Ayrıca Nokia 7.1 Plus da gücünü Snapdragon 710 işlemciden alıyor.

Geekbench iyi performans sunabilecek, yeterli güce sahip bu cihaz hakkında gerekli detayları bizlere sunuyor. Cihazın aldığı tek çekirdekli ve çok çekirdekli skorlar, orta sınıf bir akıllı telefon için gayet yeterli ve iyi seviyede. Ortalamanın üstünde bir oyun telefonu olarak kullanmak için, herhangi bir problem gözükmüyor. Cihazın tek çekirdekli skoru 1841, çok çekirdekli skoru ise 5807. Geekbench listesine göre cihaz 4 GB RAM ve 1,71 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 710 işlemciye sahip.

Cihazda farklı depolama seçenekleri mevcut, muhtemelen 6 GB RAM gibi farklı RAM seçeneklerinin de mevcut olmasını haliyle bekleyebiliriz. Telefonda en son Android sürümü olan Pie bulunmakta. Diğer Nokia modellerinde olduğu gibi, bu modelde de stok Android bir sistemin olacağını bekleyebiliriz. Şu an Nokia'nın 8 serisinde iki adet amiral gemisi var. Android One ekosisteminde bulunan Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco. Zaten donanımsal özellikleri gereği 8.1 modelinin amiral segment içinde değil, orta segment içinde bulunacağını da söyleyebiliriz.