Orta-Üst Segment Snapdragon 712 İşlemci Tanıtıldı

Orta-üst segment ve bütçe dostu oyuncu telefonlarına güç verecek olan Snapdragon 712 resmi olarak duyuruldu.

Mobil işlemciler söz konusu olduğunda akla ilk gelen şirket olan Qualcomm, şirketin amiral gemisi özellikleri orta seviye performansla birleştiren serisi olan Snapdragon’ün yeni modeli Snapdragon 712’yi resmi olarak duyurdu.



Qualcomm Kryo 360 CPU, Qualcomm Adreno 616 GPU ve Qualcomm Hexagon 685 DSP’sini birlikte kullanan Qualcomm AI Engine sayesinde üst düzey yapay zeka yetenekleri sunan işlemci, oyunlar konusunda da oldukça iddialı görünüyor.

Qualcomm’un açıklamasına göre Snapdragon 712, bir önceki model olan Snapdragon 710’a göre %10 performans artışı sağlıyor. Adreno 616 GPU, bir milyardan fazla renkle muhteşem bir ekran deneyimi sağlarken, Qualcomm Aqstic teknolojisi ses kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.

İşlemcide bulunan Snapdragon X15 LTE modem, 4G LTE 4×4 MIMO desteğine ve License-Assisted Access (LAA) desteğine sahip. Qualcomm Spectra 250 kamera ISP’si ise tek kamerada 32MP’e kadar çözünürlük ve 4K video kaydı sunabiliyor.

Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojisini de desteklemekte olan Snapdragon 712, 2019 model orta-üst segment akıllı telefonların amiral gemilerini zorlamasını ve bütçe dostu oyuncu telefonlarının ortaya çıkmasını sağlayacak.