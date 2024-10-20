Samsung Galaxy S25'te de kullanılacak Snapdragon 8 Elite işlemcinin AnTuTu puanı ortaya çıktı. İlk gelen puanlara göre işlemci hem AnTuTu hem Geekbench'te Apple A18 Pro'yu geçmeyi başarıyor.

Qualcomm’un merakla beklenen Snapdragon 8 Elite işlemcisi, henüz piyasaya sürülmemiş Realme GT 7 Pro akıllı telefonunda AnTuTu testi ile ortaya çıktı. Sızıntılar, Snapdragon 8 Elite’in Apple’ın iPhone 16 Pro Max modelindeki A18 Pro işlemcisini geride bıraktığını gösteriyor. AnTuTu’dan alınan verilere göre, Realme GT 7 Pro’nun skoru 3.025.991 puan olarak kaydedildi. Bu, Apple’ın A18 Pro'sunun 1.651.728 puanına neredeyse iki katına denk geliyor.

Realme GT 7 Pro'nun bu çarpıcı sonuçları, MediaTek’in Dimensity 9400 çipinin 3,007,853 puanla elde ettiği sonuçlarla da karşılaştırılabilir. Snapdragon 8 Elite’in performansı, yalnızca AnTuTu ile sınırlı kalmıyor; OnePlus 13’ün bu çipsetle gerçekleştirdiği Geekbench testlerinde de dikkat çekici sonuçlar elde edildi. OnePlus 13, Geekbench 6’da tek çekirdek testinde 3.216 puan, çok çekirdek testinde ise 10.051 puan aldı.

İşte Snapdragon 8 Elite ve Apple A18 Pro işlemcinin performans testi sonuçları:

Apple A18 Pro çipinin Geekbench testlerinde tek çekirdek performansında 3.358 puanla öne çıktığı görülse de, çok çekirdek performansında 8.184 puan alıyor ve Snapdragon 8 Elite’in gerisinde kalıyor.

Ancak her zaman söylediğimiz şeyi tekrarlamamız gerekiyor; performans testleri, cihazların gerçek hayatta sunacakları performansı çoğu zaman doğru simüle edemiyorlar. Bu nedenle yalnızca bu sonuçlara bakarak Snapdragon 8 Elite, A18 Pro'dan daha güçlü işlemci demek doğru olmaz. Snapdragon 8 Elite işlemcili ilk cihazlar piyasaya sürüldüğünde doğru doğru karşılaştırmalar yapabilmek mümkün olacak.