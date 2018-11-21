Snapdragon 8150, Yapay Zeka Performansı ile Ezip Geçti

AI-benchmark.com'a göre Android ekosisteminde yapay zeka konusunda büyük bir çekişme yaşanıyor. Kirin 980 işlemcisi, yapay zeka yetenekleri ile övünüyor olsa da ondan daha iyi performans gösteren üç dişli rakibi bulunuyor.

Android ekosisteminde akıllı telefon üreticileri kadar işlemci üreticilerinde de kıyasıya bir rekabet vardır. MediaTek, Helio işlemcileri ile; Qualcomm, Snapdragon işlemcileri ile; Samsung, Exynos işlemcileri ile; Huawei ise Kirin işlemcileri ile daha iyi performans, daha iyi verimlilik ve daha iyi yapay zeka yetenekleri sunmayı hedefliyor.

Günümüz akıllı telefonlarında yapay zeka çok önemli bir noktada yer alıyor. Bu nedenle işlemcilerin yapay zeka performansı oldukça önemli. Huawei’nin en güçlü işlemcisi olan HiSilicon Kirin 980, çift NPU’lu yapısı ile yapay zeka konusunda oldukça iddialıydı. Ancak yapay zeka karşılaştırma testleri, Kirin 980’in ilk üçe bile giremediğini gösteriyor.

AI-benchmark.com web sitesinde yer alan karşılaşırmaya göre Qualcomm’un yeni amiral gemi işlemcisi Snapdragon 8150, aldığı 22.000+ puan ile rakiplerini adeta ezip geçiyor. İkinci sırada ise şaşırtıcı bir şekilde 19.000+ puan alan Mediatek Helio P80 yer alıyor. Kirin 980 ise aldığı 12.000+ puan ile Snapdragon 845’in bile gerisinde kalıyor.

Listedeki bir diğer tuhaf nokta da bu. OnePlus 6’nın Snapdragon 845 işlemcisi, küçük bir farkla da olsa Huawei Mate 20 Pro’da bulunan Kirin 980 işlemcisini yapay zeka performansı ile geride bırakmayı başarıyor. Huawei’nin Kirin 980’i geliştirirken direkt olarak yapay zeka yeteneklerine odaklandığını düşünürsek duruma bir açıklama getiremediğimizi söyleyebiliriz.