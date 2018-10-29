Snapdragon 855'ten gücünü alan ilk cihaz hangi amiral modeli olacak diye düşünürken, sürpriz bir oyuncu tanıtıldı.

Gücünü Snapdragon 855'den alan ilk cihaz bir akıllı telefon veya tablet değil. Evet, biraz şaşırtıcı olabilir ancak bu cihaz bir Router. AT&T NETGEAR NightHawk Mobile Hotspot modeli, Qualcomm'un yeni amiral gemisi ile piyasaya sürülen ilk model. Bu işlemciden gücünü alan model tanıtılalı henüz birkaç gün oldu.

NETGEAR NightHawk modeli, dünyanın ilk 5G tarama oturumunu yürütmek için kullanılan 5G desteğine sahip bir cihaz. Snapdragon 855 işlemci içinde bulunduğu için cihaz Snapdragon X50 5G modemi de içinde barındırıyor. Bu mobil hotspot, AT&T markasına özel olacak. Açıklamalara göre modem bu yıl içinde satışa çıkacak ancak fiyatıyla alakalı bir bilgi şu an için bulunmuyor.

AT&T Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G hizmetlerini tanıtan ilk taşıyıcı olacak. Daha önceden paylaştıkları planlamaya göre, bu yılın sonunda en az 12 şehirde bu hizmeti vermeye başlayacaklar. Önümüzdeki senenin başlarında ise bu sayının en az 19'a yükselmesi bekleniyor.