Android Telefonlar iPhone X Performansı Verecek

GeekBench'te listelenen Snapdragon 855 performans sonuçlarına göre 2019 Android amiral gemileri ile iPhone'lar arasındaki performans farkı minimum seviyeye inecek.

Qualcomm’un piyasadaki mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845, 2018 yılında Samsung ve Huawei olmayan neredeyse tüm amiral gemilerine güç veren işlemci oldu. Özellikle OnePlus 6 ve Xiaomi Mi 8 gibi modelleri düşünürsek de başarısız olduğunu söylemek biraz haksızlık olur.

Fakat GeekBench’te listelenen ve yeni amiral gemilerinin kalbi olacak Qualcomm Snapdragon 855, muhteşem performansı ile Snapdragon 845’in başarısını unutturacak gibi görünüyor. Geekbench’te Qualcomm msmnile kod adı ile listelenen işlemci, aldığı 10469 puan ile Apple’ın mevcut en güçlü işlemcisi olan A11’i yakalamış durumda.

Elbette ki Apple, yaklaşık bir hafta sonra gerçekleştireceği lansman etkinliğinde yeni A12 işlemcisini tanıtacak ve Snapdragon 855’in A11’i yakalamış olması çok bir anlam ifade etmeyecek. Ancak yine de Snapdragon 855’in böylesine ciddi bir performans göstermiş olması, iPhone’lar ile Android amiral gemileri arasındaki makasın kapanması adına oldukça önemli.

Yine de söz konusu GeekBench sonucunun Snapdragon 855 olduğundan tamamen emin olmayın. Bazı söylentilere göre ‘msmnile’ kod adlı işlemci, Qualcomm’un akıllı telefonlar için değil, Windows işletim sistemi ile çalışan dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği özel bir işlemci. Söylentilerin doğru olup olmadığı yakında ortaya çıkacaktır.