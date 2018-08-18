Snapdragon 855 İle Qualcomm, İsimlendirmeyi Değiştirecek

Qualcomm'un başarılı mobil platformu Snapdragon 845'in devam modeli olacak olan Snapdragon 855, beraberinde farklı bir isimlendirmeyi getirecek.

Kısa bir süre önce Qualcomm, mobil işlemcilerinin 'mobil platform' adıyla anılması gerektiğini söylemişti. Örneğin Snapdragon 660 işlemcisi veya yonga seti yerine Snapdragon 660 mobil platformu dememiz daha doğru gibi görünüyor. Bu değişikliğin ardından şimdi de Qualcomm'un yeni mobil platformlarının ismi ortaya çıktı.

Qualcomm'un önümüzdeki dönem için hazırladığı mobil platformlarının isimleri şimdiden belli olmuş durumda. Snapdragon 845'in devamı niteliğinde olacak olan "Hena" kod adlı Snapdragon 855 (SM8150), TSMC tarafından 7 nm üretim teknolojisiyle üretilecek.

Ortaya çıkan bir diğer bilgiye göre Snapdragon 855 iki farklı modem seçeneğiyle gelecek. Platformun bir modeli 5G modeme sahip olacak, diğeri ise Cat.20 LTE modemle gelecek. 5G'li olan versiyonun Snapdragon 855 Fusion Platform olarak adlandırılacağı da söylentiler arasında.

İsmi şimdiden belli olan bir diğer mobil platform ise "Poipu" kod adlı Snapdragon 1000 (SCX8180). ARM tabanlı bilgisayarlara güç verecek olan platform, yine TSMC tarafından 7 nm üretim teknolojisiyle üretilecek. Ayrıca Snapdragon 1000, Snapdragon 855'ten daha büyük boyutlara sahip olacak. SM7150 ve SM7250 adlı farklı mobil platformlar da ortaya çıkanlar arasında. Snapdragon 670 ve 710 yonga setlerinin devamı niteliğinde olacak bu platformların henüz detayları belli değil.

Sonuç olarak Qualcomm, yeni mobil platformlarını SM (Snapdragon Mobile) ve SC (Snapdragon Computing) olmak üzere iki farklı kısaltmayla üretecek. Geçtiğimiz yıllarda MSM8998 olarak adlandırılan Snapdragon 835 ve SDM845 olarak adlandırılan Snapdragon 845'in ardından yeni bir isimlendirmeye giden Qualcomm, bilgisayar pazarında da önemli bir paya sahip olmak istiyor.