2019 Model Amiral Gemilerinin Sahip Olacağı 5 Özellik

Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 855 sayesinde 2019 model amiral gemilerinin oldukça gelişmiş özelliklere sahip olmasını sağlayacak.

Yeni bir işlemci tanıtıldığında çoğu kişi performans değerlerine odaklanır. Ancak gerçek şu ki işlemciler, sahip olacağınız tüm teknolojilerin kalbini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle; internete ne kadar güçlü bağlanacağınızdan çektiğiniz fotoğrafın arka plan bulanıklığına kadar pek çok değişken, işlemcinin özelliklerine ve gücüne göre değişiklik göstermektedir.

Qualcomm, Hawaii’de düzenlenen Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde yeni amiral gemi işlemcisi Snapdragon 855’i tanıttı. Bu işlemci, gelecek yılın amiral gemilerinin neredeyse tamamında karşımıza çıkacak. Dolayısı ile Snapdragon 855’in özellikleri, bir sonraki muhtemel akıllı telefonunuzun özelliklerini belirliyor olacak.

Snapdragon 855 işlemcisinin özelliklerini bildiğimize göre 2019 model amiral gemilerinin de hangi özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki bu özellikler üreticiden üreticiye farklılık gösterebilir. Ancak potansiyel olarak tüm amiral gemileri, aşağıdaki özellikleri kullanıcılara sunabilecekler.

1- 5G İnternet

Qualcomm’un Snapdragon 855’te en çok üzerine düştüğü konu 5G desteği oldu. OnePlus, 2019 yılında Avrupa’da satışa sunacağı OnePlus 6T’ler ile 5G desteği veren ilk şirket olacak. Ayrıca Samsung’un da 5G destekli bir Galaxy S10 modeli piyasaya süreceğini biliyoruz. 5G desteği 2019 yılının ilk yarısında standart bir özellik olmasa da ikinci yarısından itibaren standarda yaklaşacağını söyleyebiliriz.

2- Daha İyi Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcı

Snapdragon 855, yeni Qualcomm 3D Sonic Sensor teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, optik sensörlerin aksine parmak izini yaydığı titreşimler ile üç boyutlu olarak tarayabilecek. Böylece akıllı telefonunuz hem daha üst düzey bir güvenlik sunacak, hem de muhtemelen daha hızlı bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacaksınız.

3- Daha Uzun Süre Video İzleyebileceksiniz

Video izlemek, akıllı telefonunuzun şarjını bir kene gibi emebilir. Ancak Snapdragon 855’in içinde bulunan gelişmiş güç tasarruf modu, video oynatılırken cihazın daha az güç tüketmesini sağlıyor. Böylece YouTube, Netflix, Instagram gibi uygulamalar bataryanızın en büyük düşmanı olmaktan çıkıyor.

4- Google Asistan ve Cortana ile Aynı Anda Arkadaş Olabilirsiniz

Snapdragon 855 işlemcisiyle birlikte aynı anda birden fazla sanal asistanı kullanabileceksiniz. Böylece farklı sesli asistanların en güçlü özelliklerini kullanabilir, daha iyi bir yapay zeka deneyimi yaşayabilirsiniz. Geçmişte de bazı telefonlar bu özelliği kullanıcılara sunmuş, ancak kullanım zorluğu nedeni ile beklenen karşılığı alamamıştı.

5- Portre Modu… Ama Video Kaydında

Snapdragon 855 işlemcisinde bulunan Computer Vision ISP, işlemcilerin görüntüyü işlemek için ayrı bir birime sahip olmasını sağlıyor. Bu sayede çok daha dinamik video kayıtları gerçekleştirebilecek, hatta video çekimleri sırasında canlı odak özelliğine sahip olabileceksiniz.