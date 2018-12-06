Snapdragon 855'in Görüntü Teknolojisi Konusunda 5 Özelliği

Yeni bir işlemci tanıtıldığında çoğu kişi performansa odaklanıyor olsa da işlemciler, performanstan fazlasını sunmaktadır. Bu nedenle Qualcomm, diğer teknolojilerde olduğu gibi görüntü teknolojisinde de önemli geliştirmeler gerçekleştirdi.

Qualcomm, yeni mobil platformu Snapdragon 855’te 5G teknolojisi ve yapay zeka yetenekleri üzerine odaklanmış olsa da şirket, görüntü konusunda da ciddi geliştirmeler gerçekleştirmiş durumda. İşte Snapdragon 855 mobil platformunun görüntüleme konusunda getirdiği 5 önemli geliştirme.

1- Spectra 380 ISP

Spectra 380 ISP (Görüntü Sinyali İşlemcisi), Qualcomm’un iddiasına göre dünyanın ilk Computer Vision ISP’si. Spectra 380 ISP sayesinde görüntü işleme yükü işlemcide bulunan Kyro çekirdeğinden ayrı bir birime aktarılmış oluyor. Böylece akıllı telefonların görüntü işleme yükü için ayrı bir işlemcisi oluyor. Bu durum, cihazların 4 kata kadar güç tasarrufu sağlamasına imkan tanırken, nesne algılama, sahne algılama ve gelişmiş makine öğrenimi tabanlı görüntüleme gibi işlemlerin çok daha geliştirilmesini sağlıyor.

2- 4K/60 HDR Video’da Gerçek Zamanlı Bokeh Efekti

Snapdragon 845, HDR video kaydı konusunda önemli bir yol katetmişti. Snapdragon 855’te bulunan CV ISP ise video kaydı yeteneklerini en üst seviyeye çıkarıyor. Cihaz, 60fps video kaydında çok daha temiz görüntüler elde edebilirken, gerçek zamanlı bokeh efekti yeteneklerine sahip olacak.

3- HDR 10+ Desteği

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapdragon 845, HDR konusunu çözmüştü. Ancak Snapdragon 855, HDR 10+ desteği ile çok daha dinamik renk aralığında video kayıtlarını mümkün kılacak. Gerçek zamanlı bokeh efekti yeteneği HDR 10+ ile birleştiğinde Android amiral gemilerinin muhteşem videolar çekeceğini tahmin etmek zor olmuyor.

4- HEIF

HEIF, JPEG dosya biriminin yerini alıyor. HEIF sayesinde RAW verilerini, derinlik haritalarını ve daha fazlasını tek bir dosyada saklayabiliyorsunuz. Bu sayede de JPEG’e göre çok daha küçük boyutlu bir dosyada çok daha fazla veriyi depolamış oluyorsunuz. Apple, HEIF dosya formatına geçiş yaptı. Snapdragon 855 ile birlikte Android ekosistemi de geçiş yapmış olacak.

5- HEVC

Snapdragon ile birlikte video kayıtları da H.265/HEVC dosya formatına geçiyor. Böylece yüksek depolama alanı kaplayan 4K videoları neredeyse yarı boyutta kaydetmek mümkün olacak.