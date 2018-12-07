AnTuTu tarafından paylaşılan verilere göre Snapdragon 855'li Galaxy S10+, Exynos 9820'li modelden açık bir şekilde daha iyi performans gösteriyor.

Qualcomm; 5G desteği, CV-ISP görüntü teknolojisi ve çok daha fazlasına sahip olan yeni amiral gemi işlemcisi Snapdragon 855’i resmi olarak tanıttı. Çoklu NPU sayesinde gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olan işlemci, Adreno 640 GPU ile son derece iddialı grafikler sunuyor. Tüm bu özelliklere rağmen Snapdragon 855’li herhangi bir akıllı telefon henüz piyasaya sürülmediği için işlemcinin tam verilerini elde etmek mümkün olmuyor.

AnTuTu, Snapdragon 855’li bir Samsung Galaxy S10+’ın verilerine ulaşmayı başararak söz konusu verileri Exynos 9820’li Galaxy S10+ verileri ile karşılaştırdı. Ayrıca elde edilen sonuçların daha açık olması için Kirin 980 ve Snapdragon 845 işlemcilerinin verileri de tabloya eklendi. Snapdragon 855’in Exynos 9820’ye büyük bir üstünlük sağladığını söylemek mümkün değil ancak yine de kriterlerin büyük çoğunluğunda Exynos 9820’yi geride bıraktığı açık bir şekilde görülüyor.

Tüm bu sonuçların işlemci piyasaya çıktığında değişebileceğini unutmamakla birlikte Snapdragon 855, bellek konusunda rakiplerinin arkasında kalıyor. UX (Kullanıcı Deneyimi) konusunda ise Exynos 9820 ile kıyasıya bir rekabet yaşıyor. CPU, GPU ve toplam sonuca baktığımızda ise Snapdragon 855’in açık bir şekilde birinci olduğunu görüyoruz. Exynos 9820, karşılaştırmada ikinci sırada yer alıyor. Şu anda lider pozisyonda olan Kirin 980 ise hem Qualcomm hem de Samsung rakibinin gerisinde yer alıyor.