Lenovo Z5 Pro GT'nin Piyasaya Çıkış Tarihi Açıklandı

Mobil platformdaki en güçlü ve en yeni işlemciye sahip akıllı telefonun detayları ortaya çıktı.

Kaliforniya, ABD merkezli mobil donanım üreticisi olan Qualcomm, en çok Snapdragon serisi yonga setlerinde dünyanın dört bir yanına saldığı ünüyle tanınıyor. Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerinin en son ve en gelişmiş üyesi 7nm mimarisiyle üretilen Snapdragon 855'e sahip olarak satışa çıkacak ilk akıllı telefon Lenovo Z5 Pro GT, kızaklı tasarıma sahip yapısıyla 29 Ocak'ta piyasaya sürülüyor.

Lenovo'nun açıkladığına göre tamı tamına 12GB'lık devasa bir RAM kapasitesine, 3.350mAh bataryaya ve 1080p FHD+ çözünürlüğünde 6.4 inçlik OLED ekrana sahip olacak akıllı telefon; arka tarafta çözünürlükleri 24MP + 16MP olmak üzere ve ön tarafta çözünürlükleri 16MP + 8MP olmak üzere ikişer adet kameraya da sahip olacak.

Snapdragon 855 yonga setine sahip olarak piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonun 12GB RAM'e ve 512GB depolama kapasitesine sahip olan en yüksek modelinin fiyatının 649 dolar olacağı söyleniyor. 29 Ocak tarihinde 05.00'da (TSİ) Çin'de satışa sürülecek olan kızaklı tasarıma sahip Lenovo Z5 Pro GT, farklı depolama kapasitelerine sahip 4 farklı modelle karşımıza çıkacak.