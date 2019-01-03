Hakkında çıkan ilginç söylentiler nedeni ile fazlasıyla merak uyandıran Sony Xperia XZ4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı.

Japon teknoloji devi Sony’nin yeni amiral gemisi olan Xperia XZ4’ün Geekbench sonuçları, Zackbuks adlı bir kullanıcı tarafından Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yayınlandı. Kısa süre önce AnTuTu’da da listelenen Xperia XZ4’ün performans testi sonuçlarının internete sızması, cihaz lansmanının yaklaştığını gösteriyor.

Sızıntıya göre yeni Sony Xperia XZ4, Qualcomm’un 7nm süreci ile ürettiği yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 855’ten güç alacak. 8GB RAM kapasitesine sahip olacak olan cihaz, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Paylaşılan görsele göre cihaz bu özellikleri ile tek çekirdekte 3.497, çoklu çekirdekte ise 12.801 puan almayı başardı.

Bazı söylentilere göre Sony, Xperia XZ4’te bir değişiklik yaparak 21:9 formatında oldukça uzun bir ekran kullanacak. Ayrıca cihaz, çentikli ya da full ekran tasarım yerine çerçeveli tasarımı sürdürecek. Xperia XZ4 hakkındaki bir diğer söylenti ise cihazın 46.5W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı yönünde.