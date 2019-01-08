Snapdragon 855'li Xiaomi Black Shark Skywalker Göründü

Xiaomi'nin üçüncü nesil oyuncu telefonu olacak Black Shark Skywalker, etkileyici bir performans ile Geekbench'te ortaya çıktı. Cihaz, şu an için en uç puanları alamasa da üretim öncesi bir prototip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir oyun odaklı akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Buna göre yalnızca birkaç ay önce şirketin ikinci nesil oyuncu telefonu Black Shark Helo’yu oyuncuların beğenisine sunan Xiaomi, kısa süre sonra Black Shark Skywalker ile oyuncuları üçüncü nesil oyuncu telefonu ile selamlayacak.

Sızdırılan Geekbench görseline göre Black Shark Skywalker’ın bir önceki nesle göre en büyük farkı, Snadragon 855 işlemcisi olacak. Bu işlemci, Android 9.0 Pie işletim sistemi ve 8GB RAM ile desteklenecek. Cihazın başka bir özelliği şu an için bilinmese de tek çekirdek performansında 3494, çoklu çekirdek performansında ise 11,149 puan aldığını biliyoruz.

Gelecek yıldan itibaren hemen hemen tüm amiral gemileri Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonlar piyasaya sürecek. Bu nedenle Black Shark Helo’ya olan ilgi azalabilir. Xiaomi, Mi Mix 3 5G ile yakın tarihlerde tanıtılması beklenen yeni nesil oyuncu telefonu ile Black Shark Helo’dan emin olamayan tüketicilerin dikkatini yeniden kendine çevirebilir.